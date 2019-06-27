Поддержка Украины в ПАСЕ: словацкого депутата могут исключить из делегации за демарш против возвращения РФ

27 июня, 2019, 15:53

Спикер Национального совета Словацкой Республики Андрей Данко и глава делегации Национального совета Словацкой Республики Любош Блаха хотят исключить из состава делегации депутата Мартина Полячика за то, что он выступил против возвращения РФ в ПАСЕ

Об этом передает Европейская правда .

Отмечается, что Полячик стал единственным делегатом от словацкой делегации, который присоединился к совместному заявлению делегатов от 7 стран о совместных действиях в знак протеста против безусловного возвращения россиян.

"Я только что узнал, что завтра меня хотят отстранить от должности заместителя председателя словацкой делегации в ПАСЕ. Причина заключается в том, что я присоединился к выступлению моих коллег, в котором я выразил свое недовольство поведением Парламентской ассамблеи по восстановлению права голоса Российской Федерации", - написал депутат.

Он отметил, что присоединился к общей декларации не от имени Словацкой Республики или делегации, а самостоятельно, ведь это было заявление отдельных делегатов ПАСЕ.

Напомним, делегации Украины и 6 стран покинули зал ПАСЕ в знак протеста против возвращения РФ.