Поддержка Украины в ПАСЕ: словацкого депутата могут исключить из делегации за демарш против возвращения РФ
Об этом передает Европейская правда .
Отмечается, что Полячик стал единственным делегатом от словацкой делегации, который присоединился к совместному заявлению делегатов от 7 стран о совместных действиях в знак протеста против безусловного возвращения россиян.
"Я только что узнал, что завтра меня хотят отстранить от должности заместителя председателя словацкой делегации в ПАСЕ. Причина заключается в том, что я присоединился к выступлению моих коллег, в котором я выразил свое недовольство поведением Парламентской ассамблеи по восстановлению права голоса Российской Федерации", - написал депутат.
Он отметил, что присоединился к общей декларации не от имени Словацкой Республики или делегации, а самостоятельно, ведь это было заявление отдельных делегатов ПАСЕ.
Напомним, делегации Украины и 6 стран покинули зал ПАСЕ в знак протеста против возвращения РФ.
- ПАСЕ утвердила резолюцию , которая снимает все санкции против России
- 24 июня ПАСЕ приняла резолюцию об изменении санкционного механизма, в которой пригласила Россию для возвращения к работе без ограничений права голоса.
- Украина обжаловала решение ПАСЕ о возвращении делегации РФ и покинула зал.
- После этого украинская делегация приостановила работу в ПАСЕ.
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