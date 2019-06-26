"ГБР нечего делать" Порошенко прокомментировал обыски у Бирюкова
Об этом Порошенко заявил в комментарии Еспресо.TV.
"Хочу подчеркнуть, что Юрий Бирюков - это надежный член нашей команды. Он возглавил волонтерский десант, высадившийся в Минобороны именно для борьбы с коррупцией. Он имеет высокий авторитет в украинском обществе и никаких политических игр, чтобы запугать Бирюкова или любого другого члена нашей команды, мы просто не позволим. И те, кто нарушает законодательство, будут нести за это ответственность в установленном законом порядке - или в Украине, или международную. Пусть об этом помнят", - сказал Порошенко.
Пятый президент Украины также раскритиковал действия ГБР, заявив, что работники Бюро не могут найти другой работы, чем проверка волонтеров.
"Волонтеры, добровольцы на последние деньги покупали бронежилеты в 2014 году. Именно сейчас у нас в ГБР нечего делать, чтобы проверять бронежилеты, которые поставляли армии", - сказал Порошенко.
- Напомним, 26 июня Государственное бюро расследований провело обыски у кандидата в народные депутаты от "Европейской Солидарности" Юрия Бирюкова.
- Партия "Европейская Солидарность" назвала обыски у Бирюкова "политическим давлением и преследованием".
- Заместитель главы АП времен Януковича Андрей Портнов назвал обыски в Бирюкова своим приветом.
- ГБР заявил о хищении чиновниками Минобороны 100 млн грн и поставки ВСУ некачественных бронежилетов.
- Бирюков назвал обыски ГБР попыткой старых поставщиков прорваться к армейским заказам.
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