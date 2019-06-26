ГБР заявил о хищении чиновниками Минобороны 100 млн грн и поставках ВСУ некачественных бронежилетов
Об этом Труба сказал во время брифинга, передает Еспресо.TV.
"Обыски проводятся по месту жительства должностных лиц Минобороны, должностных лиц коммерческих структур, по месту нахождения их служебных кабинетов, а также офисных помещений этих лиц. Обыски проходят в рамках досудебного расследования уголовного производства по фактам закупки за бюджетные средства вещевого имущества по завышенным ценам. Вещное имущество покупали для ВСУ. По предварительной информации, сумма ущерба, нанесенного государству, - около 100 млн грн", - сказал Труба.
Директор ГБР отметил, что, среди прочего, военным поставили 20 тыс. бронежилетов, из которых около 12 тыс. - некачественные.
"Закуплено 20 тыс. бронежилетов. По предварительной информации, 3 из 5 бронежилетов - простреливаются. Закуплено 100 тыс. комплектов военной формы по завышенным ценам. Стоимость только одного элемента одежды в целом завышена на сумму около 10 млн грн. Были закуплены палатки, которые непригодны для использования. Перечень таких непригодных вещей, которые были закуплены для ВСУ, достаточно велик. об этом, а также о точных суммах ущерба мы узнаем после проведения экспертиз ", - добавил Труба.
Руководитель ГБР также заявил, что в хищениях участвовали руководители Минобороны и департаментов и управлений военного министерства.
"Мы рассматриваем версию, что в преступную группу, которая организовала эту противоправную деятельность, могли входить следующие лица: один из руководителей Минобороны, руководство департаментов и управлений Минобороны. Эти лица действовали в группе с другими должностными лицами субъектов частного права, а также с исследовательских учреждений. Они предварительно знали, что вещевое имущество не соответствует техническим требованиям, однако своими действиями они допустили к поставке и принятию в ВСУ непригодных для военнослужащих вещей ", - сказал Труба.
По словам главы Бюро, пока продолжаются 40 обысков по делу, изъято 11 тыс. бронежилетов.
"Следователи вместе с оперативниками и процессуальными руководителями проводят 40 обысков. Некоторые обыски продолжаются. Обнаружено и изъято 11 тыс. бронежилетов. Исключается документация, заключенная для снабжения этих бронежилетов и другого имущества. Уголовное производство расследуется уже 2 месяца - оно не начато ни вчера, ни позавчера. Следственные действия продолжаются, на сегодня подозрения никому не объявлены", - подчеркнул Труба.
- Напомним, ранее сообщалось о обыски у экс-советника пятого президента Украины Петра Порошенко и министра обороны Степана Полторака, кандидата в нардепы от "Европейской Солидарности" военного волонтера Юрия Бирюкова.
- Партия "Европейская Солидарность" назвала обыски у Бирюкова "политическим давлением и преследованиям".
- Заместитель главы АП времен Януковича Андрей Портнов назвал обыски у Бирюкова своим приветом.
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