ГБР заявил о хищении чиновниками Минобороны 100 млн грн и поставках ВСУ некачественных бронежилетов

26 июня, 2019, 16:52

Директор Государственного бюро расследований Роман Труба заявил о расследовании уголовного производства по факту хищения около 100 млн грн на поставках в ВСУ вещевого имущества

Об этом Труба сказал во время брифинга, передает Еспресо.TV.

"Обыски проводятся по месту жительства должностных лиц Минобороны, должностных лиц коммерческих структур, по месту нахождения их служебных кабинетов, а также офисных помещений этих лиц. Обыски проходят в рамках досудебного расследования уголовного производства по фактам закупки за бюджетные средства вещевого имущества по завышенным ценам. Вещное имущество покупали для ВСУ. По предварительной информации, сумма ущерба, нанесенного государству, - около 100 млн грн", - сказал Труба.

Директор ГБР отметил, что, среди прочего, военным поставили 20 тыс. бронежилетов, из которых около 12 тыс. - некачественные.

"Закуплено 20 тыс. бронежилетов. По предварительной информации, 3 из 5 бронежилетов - простреливаются. Закуплено 100 тыс. комплектов военной формы по завышенным ценам. Стоимость только одного элемента одежды в целом завышена на сумму около 10 млн грн. Были закуплены палатки, которые непригодны для использования. Перечень таких непригодных вещей, которые были закуплены для ВСУ, достаточно велик. об этом, а также о точных суммах ущерба мы узнаем после проведения экспертиз ", - добавил Труба.

Руководитель ГБР также заявил, что в хищениях участвовали руководители Минобороны и департаментов и управлений военного министерства.

"Мы рассматриваем версию, что в преступную группу, которая организовала эту противоправную деятельность, могли входить следующие лица: один из руководителей Минобороны, руководство департаментов и управлений Минобороны. Эти лица действовали в группе с другими должностными лицами субъектов частного права, а также с исследовательских учреждений. Они предварительно знали, что вещевое имущество не соответствует техническим требованиям, однако своими действиями они допустили к поставке и принятию в ВСУ непригодных для военнослужащих вещей ", - сказал Труба.

По словам главы Бюро, пока продолжаются 40 обысков по делу, изъято 11 тыс. бронежилетов.

"Следователи вместе с оперативниками и процессуальными руководителями проводят 40 обысков. Некоторые обыски продолжаются. Обнаружено и изъято 11 тыс. бронежилетов. Исключается документация, заключенная для снабжения этих бронежилетов и другого имущества. Уголовное производство расследуется уже 2 месяца - оно не начато ни вчера, ни позавчера. Следственные действия продолжаются, на сегодня подозрения никому не объявлены", - подчеркнул Труба.