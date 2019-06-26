"Это от меня привет": Портнов об обысках у Бирюкова

26 июня, 2019, 15:52

Заместитель главы АП времен Януковича Андрей Портнов отметил, что обыски у бывшего советника Порошенко Юрия Бирюкова - это привет от него

Об этом Портнов написал в своем Telegram-канале .

"Это не реванш. Это Вам, Петр Алексеевич, от меня привет. Фабула уголовного дела проста - вы воровали бюджетные деньги и зарабатывали на поставку бронежилетов, из корыстных побуждений обеспечивая украинских солдат некачественными средствами защиты", - рассказал Портнов.

Он добавил, что в этом деле Порошенко и его руководство Минобороны "ждет еще пару десятков неприятных сюрпризов".

Напомним, в среду, 26 июня, ГБР провело обыски у кандидата в депутаты от "Европейской Солидарности" Юрия Бирюкова.