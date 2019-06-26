ГБР проводит обыски у кандидата в нардепы от "Европейской Солидарности" Юрия Бирюкова, - Березовец

26 июня, 2019, 11:56

Государственное бюро расследований проводит обыски у кандидата в народные депутаты от "Европейской Солидарности" Юрия Бирюкова

Об этом сообщил политолог и журналист Тарас Березовец в своем Telegram-канале .

Бирюков стал известным благодаря его волонтерской деятельности во время войны в Донбассе. Уже в августе 2014 он стал советником Порошенко, а в октябре - советником министра обороны Степана Полторака.

17 мая он подал в отставку.

Бирюков баллотируется на досрочные выборы в Раду от партии Петра Порошенко "Европейская Солидарность".