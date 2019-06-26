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Espreso.tvОбществоГБР проводит обыски у кандидата в нардепы от "Европейской Солидарности" Юрия Бирюкова, - Березовец

ГБР проводит обыски у кандидата в нардепы от "Европейской Солидарности" Юрия Бирюкова, - Березовец

Государственное бюро расследований проводит обыски у кандидата в народные депутаты от "Европейской Солидарности" Юрия Бирюкова

Об этом сообщил политолог и журналист Тарас Березовец в своем Telegram-канале .

Бирюков стал известным благодаря его волонтерской деятельности во время войны в Донбассе. Уже в августе 2014 он стал советником Порошенко, а в октябре - советником министра обороны Степана Полторака.

17 мая он подал в отставку.

Бирюков баллотируется на досрочные выборы в Раду от партии Петра Порошенко "Европейская Солидарность".

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