В "Европейской Солидарности" подтвердили, что ГБР проводит обыски в Бирюкова
26 июня, 2019, 12:33
Партия считает "политическим давлением и преследованием" обыски у кандидата в народные депутаты от этой политсилы Юрия Бирюкова
Об этом сообщает пресс-служба партии.
Отмечается, что в Бирюкова проводят обыски "по откровенно немотивированному решению суда".
"Он никогда не был материально ответственным должностным лицом, но его действия остановили коррупционные схемы и существенно улучшили обеспечения армии, которая стала на защиту страны. И сейчас Юрия Бирюкова пытаются безосновательно обвинить в обратном", - добавили в "Европейской Солидарности".
Ранее политолог и журналист Тарас Березовец сообщал , что ГБР проводит обыски в Бирюкова.
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