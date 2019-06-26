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Espreso.tvОбществоВ "Европейской Солидарности" подтвердили, что ГБР проводит обыски в Бирюкова

В "Европейской Солидарности" подтвердили, что ГБР проводит обыски в Бирюкова

Партия считает "политическим давлением и преследованием" обыски у кандидата в народные депутаты от этой политсилы Юрия Бирюкова

Об этом сообщает пресс-служба партии.

Отмечается, что в Бирюкова проводят обыски "по откровенно немотивированному решению суда".

"Он никогда не был материально ответственным должностным лицом, но его действия остановили коррупционные схемы и существенно улучшили обеспечения армии, которая стала на защиту страны. И сейчас Юрия Бирюкова пытаются безосновательно обвинить в обратном", - добавили в "Европейской Солидарности".

Ранее политолог и журналист Тарас Березовец сообщал , что ГБР проводит обыски в Бирюкова.

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