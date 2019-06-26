"Гатят по армии": Бирюков назвал обыски ГБР попыткой старых поставщиков прорваться к заказам

26 июня, 2019, 18:33

Экс-советник пятого президента Украины Петра Порошенко, кандидат в нардепы от "Европейской солидарности" и военный волонтер Юрий Бирюков назвал обыски у него дома, у чиновников Минобороны и в ВСУ попыткой бывших поставщиков вернуть себе армейские заказы

Об этом Бирюков рассказал в эфире Еспресо.TV.

"Обыски сейчас идут по всей армии. Обыски были в 95-й десантной бригаде. Обыски были в Министерстве обороны. Обыски были в Центре обеспечения вещевым имуществом. Начался реванш: не реванш, но это яркая попытка тех поставщиков, которых мы выбросили по поставкам Минобороны за последние четыре года, просто прорваться, вернуться ", - сказал Бирюков.

При этом кандидат в нардепы отметил, что по своим служебным полномочиями не имел никакого отношения к поставке имущества Вооруженным силам Украины.

"Я не могу комментировать закупки Минобороны поскольку в связи со своими профессиональными обязанностями я, во-первых, не имел отношения к департаменту госзакупок, а во-вторых, у нас была четко разработанная инструкция, какие люди, кроме цензорного комитета, не должны обсуждать закупки Минобороны. Поэтому я не участвовал ни в торгах, ни в переговорах ни разу в течение 5 лет. Специально, чтобы не было повода для обвинений по поводу моего влияния. То же и с другими людьми, у которых проводили сегодня обыски . Они специально были отстранены от каких-либо государственных закупок ", - пояснил Бирюков.

Бирюков также опроверг предположение, что обыск является частью предвыборной кампании "Европейской Cолидарности" для повышения рейтинга.

"То есть, мы сами инициировали весь этот кордебалет, чтобы повысить рейтинги? Интересный подход, но я утром предпочитаю работу, а не наблюдение дома за этими вялыми попытками следователей хоть что-то найти. Поэтому нет. Не могу себе представить, чтобы мы спровоцировали эти обыски. Или это политическое давление? Не знаю. Я не могу однозначно утверждать, что за этим всем кроется политика. Если бы обыски прошли только у меня - тогда было бы проще сказать. А так - колотят просто по армии. Это гораздо тревожнее, чем давление или его отсутствие на меня лично ", - подытожил Бирюк ов.