Кризис в Молдове: Конституционный суд ушел в отставку

26 июня, 2019, 17:39

В среду, 26 июня, Конституционный суд Молдовы в полном составе подал в отставку

Об этом сообщает "Европейская правда".

Временно административные обязанности председателя суда будет выполнять судья Вячеслав Запорожан.

"Властям будет сообщено о прекращении полномочий судей и вакантных местах в Конституционном суде, чтобы компетентные органы могли выбрать кандидатов", - сообщили в суде.

Напомним, 7 июня Конституционный суд Молдовы издал постановление о роспуске парламента страны из-за того, что депутаты в отведенные законом 90 дней не смогли сформировать правительство. Этот срок истек в полночь 8 июня.

8 июня депутаты парламента Молдовы проголосовали за назначение премьер-министром сопредседатели проевропейского блока ACUM Майи Санду.

В тот же день парламент Молдовы принял постановление, в котором признал страну "захваченным государством" .

9 июня суд общей юрисдикции освободил Игоря Додона от обязанностей президента страны и назначил временно исполняющим обязанности главы государства бывшего премьер-министра Павла Филипа.

21 июня Венецианская комиссия заявила об отсутствии четких оснований для роспуска молдавского парламента.