Дело Гандзюк: суд запретил Мангеру выезжать из области без разрешения
Об этом пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган написала в Facebook.
Отмечается, что суд принял решение продлить срок действия обязанностей подозреваемого в организации убийства Гандзюк главы Херсонской ОГА Владислава Мангера.
В частности:
- Прибывать к следователю, прокурору, следственному судье по первому требованию на определенное время,
- не отлучаться за пределы Херсонской области без разрешения следователя, прокурора,
- сообщать следователю, прокурору об изменении своего места жительства,
- Сдать на хранение прокурору свой паспорт для выезда за границу, другие документы для выезда,
- Носить электронное средство контроля.
Срок действия обязанностей - до 3 августа 2019 года.
Ранее сообщалось, что суд смягчил меру пресечения Мангеру: позволил передвигаться в пределах Херсонской области без разрешения следствия.
- Напомним, 31 июля 2018 года на Катерину Гандзюк напал мужчина, который облил ее серной кислотой . Женщину с ожогами госпитализировали.
- 4 ноября 2018 года Екатерина Гандзюк скончалась в больнице.
- Национальная полиция переквалифицировала уголовное производство о нападении на Катерину Гандзюк на статью "Законченное убийство".
- Прокуратура объявила Владиславу Мангеру подозрение в организации убийства Екатерины Гандзюк.
- Позже Мангеру изменили подозрение из заказа убийства на заказ избиения.
- ГПУ проверяет причастность руководства Херсонской облгосадминистрации к убийству активистки Екатерины Гандзюк.
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