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Espreso.tvОбществоДело Гандзюк: суд запретил Мангеру выезжать из области без разрешения

Дело Гандзюк: суд запретил Мангеру выезжать из области без разрешения

Следственный судья Шевченковского райсуда Киева, рассмотрев в открытом судебном заседании ходатайство прокурора ГПУ в рамках дела об убийстве Екатерины Гандзюк, удовлетворил ходатайство прокурора

Об этом пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган написала в Facebook.

Отмечается, что суд принял решение продлить срок действия обязанностей подозреваемого в организации убийства Гандзюк главы Херсонской ОГА Владислава Мангера.

В частности:

- Прибывать к следователю, прокурору, следственному судье по первому требованию на определенное время,

- не отлучаться за пределы Херсонской области без разрешения следователя, прокурора,

- сообщать следователю, прокурору об изменении своего места жительства,

- Сдать на хранение прокурору свой паспорт для выезда за границу, другие документы для выезда,

- Носить электронное средство контроля.

Срок действия обязанностей - до 3 августа 2019 года.

Ранее сообщалось, что суд смягчил меру пресечения Мангеру: позволил передвигаться в пределах Херсонской области без разрешения следствия.

 

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