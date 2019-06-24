Туристам в Грузии снова будут дарить вино в аэропортах

24 июня, 2019, 12:22

В аэропортах Грузии возобновят акцию по раздаче вина туристам. Национальная администрация туризма планирует подарить гостям 300 тысяч бутылок напитка

Об этом сообщает "Грузия online".

Известно, что министерство уже объявило электронный тендер на закупку вина.

Из тендерной документации следует, что дарить будут сухое вино сортового состава Саперави. Бутылки будут оливкового цвета и в специальной упаковке для транспортировки.

Компания, которая победит в тендере, должна будет поставить вина в аэропорты Кутаиси, Батуми и Тбилиси.

Поставки начнутся через 30 рабочих дней после заключения договора и должны завершиться не позднее 25 декабря 2019 г.

В тендере могут принимать участие компании, которые работали на рынке в течение последних шести лет и произвели не менее 100 тысяч литров вина. Прием заявок от заинтересованных компаний начнется 2 июля и завершится 5 июля.

Отметим, кампания по раздаче вина будет проводиться в аэропортах Грузии уже в шестой раз. Последний раз акция состоялась в декабре 2016 года.

Примечательно, что российский потребнадзор заявляет, что в последние годы качество грузинского вина ухудшилась, пишет Медуза.

При этом на Россию приходится почти половина экспорта грузинского алкоголя. По оценке Федеральной таможенной службы РФ, Грузия занимает третье-четвертое место среди крупнейших поставщиков вина в Россию.

Напомним, за последние несколько дней отношения между Россией и Грузией значительно ухудшились.

Протесты в Тбилиси вспыхнули на почве поведения депутата Госдумы от Компартии РФ Сергея Гаврилова во время Межпарламентской ассамблеи Православия, проходящей в Тбилиси. Он обратился к участникам на русском языке, сидя в кресле спикера грузинского парламента. Отмечается, что такая выходка российского депутата была без согласования с организаторами заседания.

Позже Гаврилов пояснил свое поведение.

Антироссийские протесты перебросились на Батуми.

Протестующие требуют отставки главы МВД, освобождения задержанных во время протестов, досрочных парламентских выборов.

Президент России Владимир Путин подписал указ, запрещающий пассажирское авиасообщение с Грузией.







