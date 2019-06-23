Требования протестующих в Грузии: отставка главы МВД, освобождение задержанных, досрочные выборы

23 июня, 2019, 10:59

Рядом со зданием парламента Грузии в центре Тбилиси вечером в субботу, 22 июня 2019 года, состоялась очередная, третья по счету протестная акция - к митингу присоединились оппозиционные партии, представители различных правозащитных и общественных организаций, а также рядовые граждане

Подробности рассказывает Грузия online.

Прежде всего участники собрания озвучили требование об отставке министра внутренних дел Грузии Георгия Гахарии. Протестующие считают, что он должен понести политическую ответственность за непропорциональное применение силы по отношению к демонстрантам и журналистам во время силовой акции 20 июня. Кроме того, должны быть установлены конкретные полицейские и сотрудники спецназа, которые превысили полномочия.

Звучало требование о назначении досрочных парламентских выборов, изменении избирательного законодательства страны и отмене мажоритарной системы.

Также протестующие потребовали немедленно освободить демонстрантов, задержанных в ночь на пятницу. Юристы различных НПО, выступающие на митинге, отметили, что судебные процессы над задержанными проходили "по конвейерному принципу" - без рассмотрения доказательств и с нарушением права на защиту. Большинство из задержанных присудили административный арест продолжительностью до 15 суток.

В ответ МВД Грузии распространило заявление, в котором призвало собравшихся перед парламентом участников акции, политические партии и их сторонников не выходить за пределы свободы слова, установленные законом.

Также в заявлении отмечается, что из 305 задержанных демонстрантов к административному заключению приговорили 121 человека, а в отношении других был установлен административный штраф или словесное замечание.

Справка

Масштабные акции протеста в Тбилиси вызванные прибытием в Грузию российской делегации во главе с депутатом Госдумы РФ, членом партии КПРФ Сергеем Гавриловым, который публично поддерживает оккупацию грузинских регионов Абхазии и Южной Осетии.

Делегация приехала на 26-ю генеральную сессию Межпарламентской ассамблеи православия (МАП), первое заседание которой проходило в стенах парламента. Гаврилов, который является президентом МАП, 20 июня открыл заседание, сидя в кресле спикера парламента Грузии, и обратился к участникам - делегатам из 25 стран, на русском языке. Это вызвало протест как крупнейших оппозиционных партий Грузии, так и тысяч граждан, которые поддерживают прозападный курс страны.

После первой акции, которая завершилась задержанием 305 демонстрантов и госпитализацией более 200 человек, пострадавших во время разгона, власти согласились выполнить одно из требований протестующих. Днем 21 июня правящая партия "Грузинская мечта" объявила об отставке главы парламента Ираклия Кобахидзе. Вслед за ним от депутатского мандата отказался представитель "Грузинской мечты" Закария Куцнашвили, который отвечал за организацию сессии Генассамблеи МАП.