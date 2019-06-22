//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvМирАнтироссийские протесты перекинулись на Батуми

Антироссийские протесты перекинулись на Батуми

Массовые протесты в Грузии вслед за столицей Тбилиси охватили также город Батуми

Об этом сообщает Грузия.online.

Отмечается, что участники акции в Батуми выражают солидарность с протестующими в столице.

Они заявляют, что у них нет политических требований, но они осуждают вмешательство России в внутренние дела своей страны и насилие со стороны властей.

  • Массовые выступления оппозиции были вызваны появлением депутатов Госдумы России в грузинском парламенте, один из которых даже занял кресло спикера и начал проводить заседание на русском языке. В то же время треть суверенной территории Грузии до сих пор оккупирована РФ (Абхазия, Южная Осетия).
  • По состоянию на утро субботы, 22 июня 2019 года, в разных клиниках Тбилиси проходят лечение 52 пациента , пострадавших от действий правоохранителей на митинге в центре города.
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

22 июня, 2019 суббота

21 июня, 2019 пятница

больше новостей

22 июня, 2019 суббота

21 июня, 2019 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать