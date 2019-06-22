Антироссийские протесты перекинулись на Батуми
22 июня, 2019, 12:39
Массовые протесты в Грузии вслед за столицей Тбилиси охватили также город Батуми
Об этом сообщает Грузия.online.
Отмечается, что участники акции в Батуми выражают солидарность с протестующими в столице.
Они заявляют, что у них нет политических требований, но они осуждают вмешательство России в внутренние дела своей страны и насилие со стороны властей.
- Массовые выступления оппозиции были вызваны появлением депутатов Госдумы России в грузинском парламенте, один из которых даже занял кресло спикера и начал проводить заседание на русском языке. В то же время треть суверенной территории Грузии до сих пор оккупирована РФ (Абхазия, Южная Осетия).
- По состоянию на утро субботы, 22 июня 2019 года, в разных клиниках Тбилиси проходят лечение 52 пациента , пострадавших от действий правоохранителей на митинге в центре города.
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