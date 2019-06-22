Антироссийские протесты перекинулись на Батуми

22 июня, 2019, 12:39

Массовые протесты в Грузии вслед за столицей Тбилиси охватили также город Батуми

Об этом сообщает Грузия.online.

Отмечается, что участники акции в Батуми выражают солидарность с протестующими в столице.

Они заявляют, что у них нет политических требований, но они осуждают вмешательство России в внутренние дела своей страны и насилие со стороны властей.