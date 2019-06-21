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Espreso.tvМирПутин запретил пассажирское авиасообщение с Грузией на фоне массовых протестов в Тбилиси

Путин запретил пассажирское авиасообщение с Грузией на фоне массовых протестов в Тбилиси

Президент России Владимир Путин подписал указ, запрещающий пассажирское авиасообщение с Грузией

Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Начиная с 8 июля, российским авиакомпаниям временно запрещено перевозить граждан России в Грузию. Указ вступил в силу. Сколько продлится запрет, неизвестно.

Президент рекомендовал туроператорам, чтобы они прекратили продавать туры в Грузию на время действия запрета. Он также поручил правительству помочь россиянам, которые находятся в Грузии, вернуться в Россию.

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