Путин запретил пассажирское авиасообщение с Грузией на фоне массовых протестов в Тбилиси
21 июня, 2019, 22:06
Президент России Владимир Путин подписал указ, запрещающий пассажирское авиасообщение с Грузией
Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
Начиная с 8 июля, российским авиакомпаниям временно запрещено перевозить граждан России в Грузию. Указ вступил в силу. Сколько продлится запрет, неизвестно.
Президент рекомендовал туроператорам, чтобы они прекратили продавать туры в Грузию на время действия запрета. Он также поручил правительству помочь россиянам, которые находятся в Грузии, вернуться в Россию.
- Напомним, протесты в Тбилиси вспыхнули на почве поведения депутата Госдумы от Компартии РФ Сергея Гаврилова во время Межпарламентской ассамблеи Православия, проходящей в Тбилиси. Он обратился к участникам на русском языке, сидя в кресле спикера грузинского парламента. Отмечается, что такая выходка российского депутата была без согласования с организаторами заседания.
- 21 июня президент Грузии Саломе Зурабишвили и спикер парламента Ираклий Кобахидзе прервали зарубежные визиты и возвращаются в Тбилиси.
- 21 июня в Грузии на Межпарламентской Ассамблеи Православия российские депутаты напали на народного депутата Украины Виктора Еленского.
- Глава парламента Грузии Ираклий Кобахидзе подает в отставку из-за протестов в Тбилиси.
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