Путин запретил пассажирское авиасообщение с Грузией на фоне массовых протестов в Тбилиси

21 июня, 2019, 22:06

Президент России Владимир Путин подписал указ, запрещающий пассажирское авиасообщение с Грузией

Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Начиная с 8 июля, российским авиакомпаниям временно запрещено перевозить граждан России в Грузию. Указ вступил в силу. Сколько продлится запрет, неизвестно.

Президент рекомендовал туроператорам, чтобы они прекратили продавать туры в Грузию на время действия запрета. Он также поручил правительству помочь россиянам, которые находятся в Грузии, вернуться в Россию.