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Espreso.tvОбществоПротесты в Грузии: правящая партия согласилась на досрочные парламентские выборы

Протесты в Грузии: правящая партия согласилась на досрочные парламентские выборы


фото: Reuters
"Грузинская мечта" пошла на уступки и заявила о готовности провести парламентские выборы в 2020 году

Об этом заявил председатель правящей партии Иванишвили, передает "Грузия Online" .

Сообщается, что партия согласилась на выборы по пропорциональной системе.

Отметим, что протестующие требуют отставку главы МВД, освобождения задержанных во время протестов, досрочные парламентские выборы.

  • Протесты в Тбилиси вспыхнули на почве поведения депутата Госдумы от Компартии РФ Сергея Гаврилова при Межпарламентской ассамблеи Православия, проходящей в Тбилиси. Он обратился к участникам русском языке, сидя в кресле спикера грузинского парламента. Отмечается, что такая вихидка российского депутата была без согласования с организаторами заседания.
  • Позже Гаврилов пояснил свое поведение.
  • В разных клиниках Тбилиси проходят лечение 52 пациента , пострадавших от действий правоохранителей на митинге в центре города.
  • Антироссийские протесты перекинулись на Батуми.
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