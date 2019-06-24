Протесты в Грузии: правящая партия согласилась на досрочные парламентские выборы
24 июня, 2019, 11:46
"Грузинская мечта" пошла на уступки и заявила о готовности провести парламентские выборы в 2020 году
Об этом заявил председатель правящей партии Иванишвили, передает "Грузия Online" .
Сообщается, что партия согласилась на выборы по пропорциональной системе.
Отметим, что протестующие требуют отставку главы МВД, освобождения задержанных во время протестов, досрочные парламентские выборы.
- Протесты в Тбилиси вспыхнули на почве поведения депутата Госдумы от Компартии РФ Сергея Гаврилова при Межпарламентской ассамблеи Православия, проходящей в Тбилиси. Он обратился к участникам русском языке, сидя в кресле спикера грузинского парламента. Отмечается, что такая вихидка российского депутата была без согласования с организаторами заседания.
- Позже Гаврилов пояснил свое поведение.
- В разных клиниках Тбилиси проходят лечение 52 пациента , пострадавших от действий правоохранителей на митинге в центре города.
- Антироссийские протесты перекинулись на Батуми.
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