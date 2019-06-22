Беспорядки в Грузии: в клиниках остаются 52 пострадавших

22 июня, 2019, 11:21

По состоянию на утро субботы, 22 июня 2019 года, в разных клиниках Тбилиси проходят лечение 52 пациента, пострадавших во время акции протеста, вызванной появлением депутатов Госдумы России в грузинском парламенте

По данным министерства здравоохранения Грузии, состояние здоровья подавляющего большинства пациентов стабильное, и часть из них сегодня будет выписана домой, информирует Первый канал грузинского государственного ТВ.

В частности, в хирургическом отделении клиники Ингороква остаются девять пациентов, которые были прооперированы.

Кроме того, 11 пациентов остаются в "Нью-госпитале". Ни у одного из них нет травм, которые создают угрозу жизни.

Еще четыре пациента остаются в больнице Гудушаури.