Беспорядки в Грузии: в клиниках остаются 52 пострадавших
22 июня, 2019, 11:21
По состоянию на утро субботы, 22 июня 2019 года, в разных клиниках Тбилиси проходят лечение 52 пациента, пострадавших во время акции протеста, вызванной появлением депутатов Госдумы России в грузинском парламенте
По данным министерства здравоохранения Грузии, состояние здоровья подавляющего большинства пациентов стабильное, и часть из них сегодня будет выписана домой, информирует Первый канал грузинского государственного ТВ.
В частности, в хирургическом отделении клиники Ингороква остаются девять пациентов, которые были прооперированы.
Кроме того, 11 пациентов остаются в "Нью-госпитале". Ни у одного из них нет травм, которые создают угрозу жизни.
Еще четыре пациента остаются в больнице Гудушаури.
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