//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvКриминалЗаместитель мэра Сум пожелал участникам ЛГБТ-марша оказаться в концлагере

Заместитель мэра Сум пожелал участникам ЛГБТ-марша оказаться в концлагере


фото: rbc.ua
Заместитель городского головы Сум Максим Галицкий пожелал участникам ЛГБТ-марша оказаться в концлагере, прокуратура открыла производство

Максим Галицкий написал об этом накануне в facebook, но позже убрал пост.

Он опубликовал фотографию узников нацистского концлагеря с подписью "ЛГБТ-прайд здорового человека. Верю - не за горами время, когда т.н. прайды будут выглядеть именно так".

Позже пост исчез с его страницы.

Пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган сообщила, что в отношении Галицкого открыли производство.

"Сведения в ЕРГР внесены 23 июня 2019 по ч. 1 ст. 161 УК Украины - умышленные действия, направленные на разжигание национальной, расовой или религиозной вражды и ненависти, на унижение национальной чести и достоинства или оскорбление чувств граждан в связи с их убеждениями. Следствие поручено ГУ ЧП в Сумской области ", - написала Сарган.

  • Напомним, ежегодный "Киев-Прайд", или "Марш равенства", состоялся в центре столицы сегодня, 23 июня.
  • Ночью силовики предупредили против участников большую провокацию. Тех, кто пришел на "Марш", собирались закидать 200 "снарядами" - наполненными дерьмом презервативами, для чего в специальной "лаборатории" были разобраны 4 биотуалета.
  • Одновременно рядом с Киевским национальным университетом им. Тараса Шевченко, то есть на маршруте "Марша равенства", патриотические и христианские организации проводили молитвенную акцию в защиту традиционных представлений о браке и семье.
  • Нацполиция запретила участникам "Прайд", которых проверяли на пропускных пунктах с металлическими рамками , иметь антиукраинской символику, а также призывать к миру со страной-агрессором.
  • К "Марша равенства" присоединились 15 военных , которые относят себя к ЛГБТ-сообществу.
  • Кроме одного прорыва полицейского кордона , других инцидентов на акции не наблюдалось.
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

23 июня, 2019 воскресенье

22 июня, 2019 суббота

больше новостей

23 июня, 2019 воскресенье

22 июня, 2019 суббота

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать