Заместитель мэра Сум пожелал участникам ЛГБТ-марша оказаться в концлагере

23 июня, 2019, 15:39

Заместитель городского головы Сум Максим Галицкий пожелал участникам ЛГБТ-марша оказаться в концлагере, прокуратура открыла производство

Максим Галицкий написал об этом накануне в facebook, но позже убрал пост.

Он опубликовал фотографию узников нацистского концлагеря с подписью "ЛГБТ-прайд здорового человека. Верю - не за горами время, когда т.н. прайды будут выглядеть именно так".

Позже пост исчез с его страницы.

Пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган сообщила, что в отношении Галицкого открыли производство.

"Сведения в ЕРГР внесены 23 июня 2019 по ч. 1 ст. 161 УК Украины - умышленные действия, направленные на разжигание национальной, расовой или религиозной вражды и ненависти, на унижение национальной чести и достоинства или оскорбление чувств граждан в связи с их убеждениями. Следствие поручено ГУ ЧП в Сумской области ", - написала Сарган.