Заместитель мэра Сум пожелал участникам ЛГБТ-марша оказаться в концлагере
Максим Галицкий написал об этом накануне в facebook, но позже убрал пост.
Он опубликовал фотографию узников нацистского концлагеря с подписью "ЛГБТ-прайд здорового человека. Верю - не за горами время, когда т.н. прайды будут выглядеть именно так".
Позже пост исчез с его страницы.
Пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган сообщила, что в отношении Галицкого открыли производство.
"Сведения в ЕРГР внесены 23 июня 2019 по ч. 1 ст. 161 УК Украины - умышленные действия, направленные на разжигание национальной, расовой или религиозной вражды и ненависти, на унижение национальной чести и достоинства или оскорбление чувств граждан в связи с их убеждениями. Следствие поручено ГУ ЧП в Сумской области ", - написала Сарган.
- Напомним, ежегодный "Киев-Прайд", или "Марш равенства", состоялся в центре столицы сегодня, 23 июня.
- Ночью силовики предупредили против участников большую провокацию. Тех, кто пришел на "Марш", собирались закидать 200 "снарядами" - наполненными дерьмом презервативами, для чего в специальной "лаборатории" были разобраны 4 биотуалета.
- Одновременно рядом с Киевским национальным университетом им. Тараса Шевченко, то есть на маршруте "Марша равенства", патриотические и христианские организации проводили молитвенную акцию в защиту традиционных представлений о браке и семье.
- Нацполиция запретила участникам "Прайд", которых проверяли на пропускных пунктах с металлическими рамками , иметь антиукраинской символику, а также призывать к миру со страной-агрессором.
- К "Марша равенства" присоединились 15 военных , которые относят себя к ЛГБТ-сообществу.
- Кроме одного прорыва полицейского кордона , других инцидентов на акции не наблюдалось.
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