В Марше равенства в Киеве примет участие колонна ЛГБТ-военных

21 июня, 2019, 19:19

Доброволец батальона "Донбасс" Виктор Пилипенко призывает в сети военных решиться и присоединиться к Маршу равенства 23 июня в Киеве

Об этом сообщает Общественное.

Доброволец рассказал, что идея создать отдельную колонну ЛГБТ-военных и их союзников в него появилась после публичного каминг-аута, который он сделал в 2018 году.

"После этого я создал группу в Facebook "Военные ЛГБТ и наши союзники", где собрал всех неравнодушных ЛГБТ-ветеранов и наших союзников для того, чтобы о том, что ЛГБТ-люди воюют за конституционные права граждан Украины, знало как можно больше людей", - сказал Пилипенко.

Он уточнил, что пока ожидает участия 15 человек в этой колонне.

"Но надеемся, что согласится больше. К сожалению, не все военные ЛГБТ и союзники могут нас поддержать своим присутствием, ведь большинство сейчас находится в зоне ООС или в других городах", - сказал он.