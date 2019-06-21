В Марше равенства в Киеве примет участие колонна ЛГБТ-военных
Об этом сообщает Общественное.
Доброволец рассказал, что идея создать отдельную колонну ЛГБТ-военных и их союзников в него появилась после публичного каминг-аута, который он сделал в 2018 году.
"После этого я создал группу в Facebook "Военные ЛГБТ и наши союзники", где собрал всех неравнодушных ЛГБТ-ветеранов и наших союзников для того, чтобы о том, что ЛГБТ-люди воюют за конституционные права граждан Украины, знало как можно больше людей", - сказал Пилипенко.
Он уточнил, что пока ожидает участия 15 человек в этой колонне.
"Но надеемся, что согласится больше. К сожалению, не все военные ЛГБТ и союзники могут нас поддержать своим присутствием, ведь большинство сейчас находится в зоне ООС или в других городах", - сказал он.
- КиевПрайд - это украинская общественная организация, которая борется за получение прав ЛГБТ-сообществ в Украине, а также занимается формированием уважения к этим правам в обществе. Программа КиевПрайд состоит из различных культурно-просветительских мероприятий, цель которых - рассказать о проблемах ЛГБТ-сообщества в Украине, а также о будничной жизни ее представителей.
- В этом году основной темой прайда является "Свобода. Равенство. Борьба".
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