Противники ЛГБТ прорвались сквозь оцепление вокруг "Киев Прайда"

23 июня, 2019, 11:29

Во время проведения в воскресенье, 23 июня 2019 года, ежегодного "Марша равенства" в Киеве несколько противников мероприятия, которые отстаивают традиционное отношение к браку и семье, смогли попасть внутрь охраняемого Нацполицией периметра

Еще в начале шествия пробовали порвать плакаты, которые держали представители ЛГБТ-сообщества, передает РБК-Украина.

"Сотрудникам полиции удалось оперативно отреагировать и вывести нападавших", - отмечается в сообщении.

Других инцидентов на акции не наблюдалось.

Многотысячный "Марш равенства" прошел от дома учителя до площади Льва Толстого, а оттуда - до станции метро "Театральная". После этого хода была завершена.

В то же время, маршрут "Прайд" был подкорректирован. Пройти мимо главного корпуса Киевского национального университета сторонникам однополых отношений не дали христиане и правые политические силы.

Справка

Александр Турчинов во время своего пребывания в должности секретаря СНБО выступал против применения термина "гендер", который он называл "антихристианским штампом", и призвал вернуться к понятиям "мужской и женский пол" и развивать "полноценную семью", чтобы защитить Украину от разрушения и морального упадка.

В свою очередь действующий премьер-министр Владимир Гройсман, когда был главой Верховной Рады, заявлял, что в Украине никогда не будут разрешены однополые браки.

При этом лидер партии "Голос", известный поп-исполнитель Святослав Вакарчук говорит, что он не против таких браков.