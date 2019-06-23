Противники ЛГБТ прорвались сквозь оцепление вокруг "Киев Прайда"
Еще в начале шествия пробовали порвать плакаты, которые держали представители ЛГБТ-сообщества, передает РБК-Украина.
"Сотрудникам полиции удалось оперативно отреагировать и вывести нападавших", - отмечается в сообщении.
Других инцидентов на акции не наблюдалось.
Многотысячный "Марш равенства" прошел от дома учителя до площади Льва Толстого, а оттуда - до станции метро "Театральная". После этого хода была завершена.
В то же время, маршрут "Прайд" был подкорректирован. Пройти мимо главного корпуса Киевского национального университета сторонникам однополых отношений не дали христиане и правые политические силы.
Справка
Александр Турчинов во время своего пребывания в должности секретаря СНБО выступал против применения термина "гендер", который он называл "антихристианским штампом", и призвал вернуться к понятиям "мужской и женский пол" и развивать "полноценную семью", чтобы защитить Украину от разрушения и морального упадка.
В свою очередь действующий премьер-министр Владимир Гройсман, когда был главой Верховной Рады, заявлял, что в Украине никогда не будут разрешены однополые браки.
При этом лидер партии "Голос", известный поп-исполнитель Святослав Вакарчук говорит, что он не против таких браков.
- Напомним, ежегодный "Киев-Прайд", или "Марш равенства", состоялся в центре столицы сегодня, 23 июня.
- Ночью силовики предупредили против его участников большую провокацию. Тех, кто пришел на "Марш", собирались закидать 200 "снарядами" - наполненными дерьмом презервативами, для чего в специальной "лаборатории" были разобраны 4 биотуалета.
- Одновременно рядом с Киевским национальным университетом им. Тараса Шевченко, то есть на маршруте "Марша равенства", патриотические и христианские организации проводили молитвенную акцию в защиту традиционных представлений о браке и семье.
- Нацполиция запретила участникам "Прайда", которых проверяли на пропускных пунктах с металлическими рамками, иметь антиукраинскую символику, а также призывать к миру со страной-агрессором.
- К "Маршу равенства" присоединились 15 военных, относящих себя к ЛГБТ-сообществу.
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