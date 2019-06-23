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Espreso.tvОбществоПротивники ЛГБТ прорвались сквозь оцепление вокруг "Киев Прайда"

Противники ЛГБТ прорвались сквозь оцепление вокруг "Киев Прайда"

Во время проведения в воскресенье, 23 июня 2019 года, ежегодного "Марша равенства" в Киеве несколько противников мероприятия, которые отстаивают традиционное отношение к браку и семье, смогли попасть внутрь охраняемого Нацполицией периметра

Еще в начале шествия пробовали порвать плакаты, которые держали представители ЛГБТ-сообщества, передает РБК-Украина.

"Сотрудникам полиции удалось оперативно отреагировать и вывести нападавших", - отмечается в сообщении.

Других инцидентов на акции не наблюдалось.

Многотысячный "Марш равенства" прошел от дома учителя до площади Льва Толстого, а оттуда - до станции метро "Театральная". После этого хода была завершена.

В то же время, маршрут "Прайд" был подкорректирован. Пройти мимо главного корпуса Киевского национального университета сторонникам однополых отношений не дали христиане и правые политические силы.

Справка

Александр Турчинов во время своего пребывания в должности секретаря СНБО выступал против применения термина "гендер", который он называл "антихристианским штампом", и призвал вернуться к понятиям "мужской и женский пол" и развивать "полноценную семью", чтобы защитить Украину от разрушения и морального упадка.

В свою очередь действующий премьер-министр Владимир Гройсман, когда был главой Верховной Рады, заявлял, что в Украине никогда не будут разрешены однополые браки.

При этом лидер партии "Голос", известный поп-исполнитель Святослав Вакарчук говорит, что он не против таких браков.

  • Напомним, ежегодный "Киев-Прайд", или "Марш равенства", состоялся в центре столицы сегодня, 23 июня.
  • Ночью силовики предупредили против его участников большую провокацию. Тех, кто пришел на "Марш", собирались закидать 200 "снарядами" - наполненными дерьмом презервативами, для чего в специальной "лаборатории" были разобраны 4 биотуалета.
  • Одновременно рядом с Киевским национальным университетом им. Тараса Шевченко, то есть на маршруте "Марша равенства", патриотические и христианские организации проводили молитвенную акцию в защиту традиционных представлений о браке и семье.
  • Нацполиция запретила участникам "Прайда", которых проверяли на пропускных пунктах с металлическими рамками, иметь антиукраинскую символику, а также призывать к миру со страной-агрессором.
  • К "Маршу равенства" присоединились 15 военных, относящих себя к ЛГБТ-сообществу.
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