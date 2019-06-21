"Марш равенства": в МВД призвали не прибегать к провокациям

21 июня, 2019, 20:09

В Министерстве внутренних дел призвали участников Марша равенства и их оппонентов не прибегать к провокациям

Об этом передает пресс-служба ведомства.

"Мы провели встречи с организаторами акции и понимаем масштабы марша, поэтому для обеспечения безопасности на улицы выйдут все подразделения системы МВД. Наша позиция остается неизменной - на первом месте для нас безопасность граждан. К проведению мероприятий мы привлекаем все подразделения - ГосЧС, полицию, а также подразделения полиции диалога ", - отметил заместитель министра Сергей Яровой.

Он добавил, что на выходные по прогнозу погоды обещают жару, поэтому руководители обязаны обеспечить личный состав водой и всем необходимым.

В ведомстве также отметили недопущение столкновений и провокаций.

Со своей стороны глава Национальной полиции Сергей Князев отметил, что во время марша будут работать подразделения полиции диалога со всей Украины.

"На это мероприятие мы привлекаем сто полицейских диалога из других регионов. Мы должны не допустить провокаций и конфликтов и обеспечить безопасность каждого гражданина Украины", - сообщил Князев, добавив, что правоохранители готовы взаимодействовать как с организаторами, так и с оппонентами марша.

По словам начальника полиции Киева Андрея Крищенко, к территории, где будет проходить мероприятие, полиция ограничит доступ - будут установлены пропускные пункты с металлическими рамками.

"Для недопущения и предупреждения совершения возможных преступлений, на территорию, где будет марш, мы ограничим доступ. Будет установлено достаточное количество пропускных пунктов с металлическими рамками, чтобы создать свободный проход гражданам и представителям СМИ", - рассказал Крищенко.

По предварительной информации правоохранителей, ожидается около 10 тыс. участников акции.