Участников "Киев Прайда" собирались забросать специально подготовленными "снарядами", - Крищенко

23 июня, 2019, 09:45

На контракцию против "Марша равенства" планировали пронести экскременты, расфасованные по презервативам. Противники Марша планировали забросать нечистотами участников "Киев Прайда" и сотрудниковполиции

Об этом на утреннем построении всех подразделений столичной полиции сообщил начальник полиции Киева Андрей Крищенко, передает HromadskeTV.

По его словам, полиция провела чуть не целую спецоперацию ночью, 23 июня.

"На Парковой остановили автобус, который вез в центр 200 таких"снарядов" с дерьмом. Чтобы наполнить кондомы фекалиями, на Жуковом острове работала целая "дерьмолаборатория". А чтобы получить биоматериал, как признались задержанные, они разобрали 4 биотуалета", - сообщил Корищенко .

Справка

Александр Турчинов во время своего пребывания в должности секретаря СНБО выступал против применения термина "гендер", который он называл "антихристианским штампом", и призвал вернуться к понятиям "мужской и женский пол" и развивать "полноценную семью", чтобы защитить Украину от разрушения и морального упадка.

В свою очередь действующий премьер-министр Владимир Гройсман, когда был председателем Верховной Рады, заявлял, что в Украине никогда не будут разрешены однополые браки.

При этом лидер партии "Голос", известный поп-исполнитель Святослав Вакарчук говорит, что он не против таких браков.