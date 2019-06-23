Участников "Киев Прайда" собирались забросать специально подготовленными "снарядами", - Крищенко
Об этом на утреннем построении всех подразделений столичной полиции сообщил начальник полиции Киева Андрей Крищенко, передает HromadskeTV.
По его словам, полиция провела чуть не целую спецоперацию ночью, 23 июня.
"На Парковой остановили автобус, который вез в центр 200 таких"снарядов" с дерьмом. Чтобы наполнить кондомы фекалиями, на Жуковом острове работала целая "дерьмолаборатория". А чтобы получить биоматериал, как признались задержанные, они разобрали 4 биотуалета", - сообщил Корищенко .
Справка
Александр Турчинов во время своего пребывания в должности секретаря СНБО выступал против применения термина "гендер", который он называл "антихристианским штампом", и призвал вернуться к понятиям "мужской и женский пол" и развивать "полноценную семью", чтобы защитить Украину от разрушения и морального упадка.
В свою очередь действующий премьер-министр Владимир Гройсман, когда был председателем Верховной Рады, заявлял, что в Украине никогда не будут разрешены однополые браки.
При этом лидер партии "Голос", известный поп-исполнитель Святослав Вакарчук говорит, что он не против таких браков.
- Напомним, ежегодный "Киев-Прайд", или "Марш равенства", состоится в центре столицы сегодня, 23 июня.
- Рядом с Киевским национальным университетом им. Тараса Шевченко, то есть на маршруте "Марша равенства", патриотические и христианские организации проводят молитвенную акцию в защиту традиционных представлений о браке и семье.
- Нацполиция запретила его участникам, которых будут проверять на пропускных пунктах с металлическими рамками, иметь запрещенную символику, а также призывать к миру со страной-агрессором.
- К "Маршу равенства" могут присоединиться 15 военных, которые относят себя к ЛГБТ-сообществу.
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