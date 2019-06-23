Патриотические и христианские организации проводят молитвенную акцию на маршруте "Марша равенства" в Киеве
Участники акции находятся в парке Шевченко, сообщает Цензор.НЕТ.
Протестующие устроили напротив входа в главный корпус университета им. Шевченко небольшую сцену, поставили звукоусиливающую аппаратуру.
Кроме партийных флагов они держат в руках флаги со словами "Слава Христу Царю" и "Христианский фронт", а на тротуаре установили деревянный крест.
Они собираются находиться на месте проведения марша равенства "КиевПрайд" до 12:00 воскресенья, 23 июня.
"Украинские националисты, христиане, консерваторы и традиционалисты выступают за здоровую модель украинской семьи, против насильственной гомосексуализации общества. Наша цель - не допустить проведение "гей-парада"! Ведь подобные марши - это надругательство над моралью и украинскими традициями", - говорится на странице мероприятия в Facebook.
Фотографии - Олег Богачук (ЦензорНЕТ)
Видео - ЕспресоTV
Справка
Александр Турчинов во время своего пребывания в должности секретаря СНБО выступал против применения термина "гендер", который он называл "антихристианским штампом", и призвал вернуться к понятиям "мужской и женский пол" и развивать "полноценную семью", чтобы защитить Украину от разрушения и морального упадка.
В свою очередь действующий премьер-министр Владимир Гройсман, когда был председателем Верховной Рады, заявлял, что в Украине никогда не будут разрешены однополые браки.
При этом лидер партии "Голос", известный поп-исполнитель Святослав Вакарчук говорит, что он не против таких браков.
- Напомним, ежегодный "Киев-Прайд", или "Марш равенства", состоится в центре столицы сегодня, 23 июня.
- Нацполиция запретила его участникам, которых будут проверять на пропускных пунктах с металлическими рамками, иметь запрещенную символику, а также призывать к миру со страной-агрессором.
- К "Маршу равенства" могут присоединиться 15 военных, которые относят себя к ЛГБТ-сообществу.
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