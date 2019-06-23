//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоПатриотические и христианские организации проводят молитвенную акцию на маршруте "Марша равенства" в Киеве

Патриотические и христианские организации проводят молитвенную акцию на маршруте "Марша равенства" в Киеве

"Правый сектор", "Трдиция и порядок", "Карпатская Сечь", а также христианские церкви, начиная с 22 июня 2019 года, проводят в центре столицы "Всеукраинское молитвенное стояние в защиту детей и семей". Его цель - помешать маршу ЛГБТ-сообщества во время Марша равенства

Участники акции находятся в парке Шевченко, сообщает Цензор.НЕТ.

Протестующие устроили напротив входа в главный корпус университета им. Шевченко небольшую сцену, поставили звукоусиливающую аппаратуру.

Кроме партийных флагов они держат в руках флаги со словами "Слава Христу Царю" и "Христианский фронт", а на тротуаре установили деревянный крест.

Они собираются находиться на месте проведения марша равенства "КиевПрайд" до 12:00 воскресенья, 23 июня.

"Украинские националисты, христиане, консерваторы и традиционалисты выступают за здоровую модель украинской семьи, против насильственной гомосексуализации общества. Наша цель - не допустить проведение "гей-парада"! Ведь подобные марши - это надругательство над моралью и украинскими традициями", - говорится на странице мероприятия в Facebook.

Фотографии - Олег Богачук (ЦензорНЕТ)

Видео - ЕспресоTV

Справка

Александр Турчинов во время своего пребывания в должности секретаря СНБО выступал против применения термина "гендер", который он называл "антихристианским штампом", и призвал вернуться к понятиям "мужской и женский пол" и развивать "полноценную семью", чтобы защитить Украину от разрушения и морального упадка.

В свою очередь действующий премьер-министр Владимир Гройсман, когда был председателем Верховной Рады, заявлял, что в Украине никогда не будут разрешены однополые браки.

При этом лидер партии "Голос", известный поп-исполнитель Святослав Вакарчук говорит, что он не против таких браков.

  • Напомним, ежегодный "Киев-Прайд", или "Марш равенства", состоится в центре столицы сегодня, 23 июня.
  • Нацполиция запретила его участникам, которых будут проверять на пропускных пунктах с металлическими рамками, иметь запрещенную символику, а также призывать к миру со страной-агрессором.
  • К "Маршу равенства" могут присоединиться 15 военных, которые относят себя к ЛГБТ-сообществу.
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

23 июня, 2019 воскресенье

22 июня, 2019 суббота

больше новостей

23 июня, 2019 воскресенье

22 июня, 2019 суббота

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать