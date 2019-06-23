Патриотические и христианские организации проводят молитвенную акцию на маршруте "Марша равенства" в Киеве

23 июня, 2019, 07:40

"Правый сектор", "Трдиция и порядок", "Карпатская Сечь", а также христианские церкви, начиная с 22 июня 2019 года, проводят в центре столицы "Всеукраинское молитвенное стояние в защиту детей и семей". Его цель - помешать маршу ЛГБТ-сообщества во время Марша равенства

Участники акции находятся в парке Шевченко, сообщает Цензор.НЕТ.

Протестующие устроили напротив входа в главный корпус университета им. Шевченко небольшую сцену, поставили звукоусиливающую аппаратуру.

Кроме партийных флагов они держат в руках флаги со словами "Слава Христу Царю" и "Христианский фронт", а на тротуаре установили деревянный крест.

Они собираются находиться на месте проведения марша равенства "КиевПрайд" до 12:00 воскресенья, 23 июня.

"Украинские националисты, христиане, консерваторы и традиционалисты выступают за здоровую модель украинской семьи, против насильственной гомосексуализации общества. Наша цель - не допустить проведение "гей-парада"! Ведь подобные марши - это надругательство над моралью и украинскими традициями", - говорится на странице мероприятия в Facebook.

Фотографии - Олег Богачук (ЦензорНЕТ)

Видео - ЕспресоTV

Справка

Александр Турчинов во время своего пребывания в должности секретаря СНБО выступал против применения термина "гендер", который он называл "антихристианским штампом", и призвал вернуться к понятиям "мужской и женский пол" и развивать "полноценную семью", чтобы защитить Украину от разрушения и морального упадка.

В свою очередь действующий премьер-министр Владимир Гройсман, когда был председателем Верховной Рады, заявлял, что в Украине никогда не будут разрешены однополые браки.

При этом лидер партии "Голос", известный поп-исполнитель Святослав Вакарчук говорит, что он не против таких браков.