Зеленский ответил на петицию о немедленном увольнении Авакова

21 июня, 2019, 16:05

Президент Зеленский ответил на петицию о немедленном отстранении от исполнения служебных обязанностей с последующим увольнением с должности главы МВД Арсена Авакова

Ответ президента Украины обнародован на сайте главы государства.

Соответствующая петиция №22 / 057092-эп была зарегистрирована 2 июня 2019 года она набрала 28 тыс. 76 голосов из необходимых 25 000.

Увольнение главы МВД относится к полномочиям Верховной Рады, говорится в сообщении.

"Увольнение от должности министра внутренних дел Украины, согласно Конституции Украины, осуществляется по представлению премьер-министра Украины и относится к полномочиям Верховной Рады Украины", - отметил Зеленский.

Президент Украины отметил, что в соответствии с требованиями закона член Кабинета министров может быть уволен с должности Радой путем принятия отставки члена правительства по поданному им заявлению об отставке, по представлению премьер-министра Украины и по собственной инициативе.

Владимир Зеленский отметил, что анализ действующего законодательства свидетельствует, что отстранение от должности и / или освобождение от должностей должностных лиц президентом возможно в отношении тех лиц, которые им назначаются.

"Учитывая конституционные принципы разделения государственной власти и правового порядка в Украине, законодательно определенные основания для участия президента Украины в отстранении от должности и принятии решения об освобождении от должности министра внутренних дел Украины пока отсутствуют", - подчеркнул президент.