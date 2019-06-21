Зеленский ответил на петицию о немедленном увольнении Авакова
Ответ президента Украины обнародован на сайте главы государства.
Соответствующая петиция №22 / 057092-эп была зарегистрирована 2 июня 2019 года она набрала 28 тыс. 76 голосов из необходимых 25 000.
Увольнение главы МВД относится к полномочиям Верховной Рады, говорится в сообщении.
"Увольнение от должности министра внутренних дел Украины, согласно Конституции Украины, осуществляется по представлению премьер-министра Украины и относится к полномочиям Верховной Рады Украины", - отметил Зеленский.
Президент Украины отметил, что в соответствии с требованиями закона член Кабинета министров может быть уволен с должности Радой путем принятия отставки члена правительства по поданному им заявлению об отставке, по представлению премьер-министра Украины и по собственной инициативе.
Владимир Зеленский отметил, что анализ действующего законодательства свидетельствует, что отстранение от должности и / или освобождение от должностей должностных лиц президентом возможно в отношении тех лиц, которые им назначаются.
"Учитывая конституционные принципы разделения государственной власти и правового порядка в Украине, законодательно определенные основания для участия президента Украины в отстранении от должности и принятии решения об освобождении от должности министра внутренних дел Украины пока отсутствуют", - подчеркнул президент.
- Напомним, 1 июня в Переяславе-Хмельницком Киевской области полицейские Иван Приходько и Владимир Петровец ранили 5-летнего Кирилла Тлявова, мальчик получил тяжелое ранение, открытую черепно-мозговую травму . 3 июня мальчик скончался.
- 4 июня состоялась всеукраинская акция "Безнаказанность убивает", во время которой требовали отставки Авакова и наказания правоохранителей .
- Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что не будет подавать в отставку на фоне вероятного убийства полицейскими 5-летнего Кирилла Тлявова.
- 5 июня в Верховной Раде Украины начали сбор подписей за отставку главы МВД Арсена Авакова.
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