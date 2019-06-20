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Espreso.tvОбществоЖурналист назвал фамилии судей КС, которые не поддержали указ Зеленского о роспуске Рады

Журналист назвал фамилии судей КС, которые не поддержали указ Зеленского о роспуске Рады

Против признания указа президента Владимира Зеленского о роспуске Верховной Рады конституционным выступили судьи КСУ Слиденко, Сас, Лемак, Мельник и Первомайский

Об этом в Facebook сообщил журналист Владимир Бойко.

По его данным, против признания указа конституционным выступили судьи КСУ Игорь Слиденко, Сергей Сас, Василий Лемак, Николай Мельник и Олег Первомайский.

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