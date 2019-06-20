Журналист назвал фамилии судей КС, которые не поддержали указ Зеленского о роспуске Рады
20 июня, 2019, 19:00
Против признания указа президента Владимира Зеленского о роспуске Верховной Рады конституционным выступили судьи КСУ Слиденко, Сас, Лемак, Мельник и Первомайский
Об этом в Facebook сообщил журналист Владимир Бойко.
По его данным, против признания указа конституционным выступили судьи КСУ Игорь Слиденко, Сергей Сас, Василий Лемак, Николай Мельник и Олег Первомайский.
- Напомним, 20 мая во время инаугурации Владимир Зеленский заявил о роспуске Верховной Рады и назначении досрочных парламентских выборов.
- 31 мая Центральная избирательная комиссия образовала 199 окружных избирательных комиссий для проведения внеочередных выборов народных депутатов Украины.
- 13 июня ЦИК зарегистрировала 43 международных наблюдателя на выборах в Раду.
- 17 июня Центризбирком зарегистрировал 164 кандидата в народные депутаты от политической партии Гражданская позиция (партия Анатолия Гриценко).
- 18 июня глава Центральной избирательной комиссии Татьяна Слипачук заявила, что Конституционный суд не может остановить выборы своим решением, а может лишь определить конституционность указа президента о роспуске Рады.
- Днем 20 июня некоторые СМИ сообщили, что Конституционный суд признал конституционным указ президента Владимира Зеленского о роспуске Верховной Рады.
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