ЦИК зарегистрировала 43 международных наблюдателя на выборах в Раду

13 июня, 2019, 21:04

Центризбирком 13 июня зарегистрировал еще 19 официальных наблюдателей

Об этом сообщает пресс-служба ЦИК.

Комиссия зарегистрировала 19 официальных наблюдателей от Бюро демократических институтов и прав человека, Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе на внеочередных выборах народных депутатов Украины 21 июля 2019 года.

Таким образом, по состоянию на 13 июня Комиссией зарегистрированы 43 официальных наблюдателя от иностранных государств и международных организаций на внеочередных выборах народных депутатов Украины.