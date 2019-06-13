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Espreso.tvОбществоЦИК зарегистрировала 43 международных наблюдателя на выборах в Раду

ЦИК зарегистрировала 43 международных наблюдателя на выборах в Раду

Центризбирком 13 июня зарегистрировал еще 19 официальных наблюдателей

Об этом сообщает пресс-служба ЦИК.

Комиссия зарегистрировала 19 официальных наблюдателей от Бюро демократических институтов и прав человека, Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе на внеочередных выборах народных депутатов Украины 21 июля 2019 года.

Таким образом, по состоянию на 13 июня Комиссией зарегистрированы 43 официальных наблюдателя от иностранных государств и международных организаций на внеочередных выборах народных депутатов Украины.

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