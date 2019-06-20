КС признал конституционным указ Зеленского о роспуске Рады, - СМИ
20 июня, 2019, 16:09
Конституционный суд признал конституционным указ президента Владимира Зеленского о роспуске Верховной Рады
Соответствующее решение было принято во время закрытого заседания Палаты в четверг, сообщил Укринформ со ссылкой на собственный источник.
"Суд признал конституционным указ президента о роспуске парламента", - сказал собеседник агентства.
Судьей-докладчиком по данному делу выступал Виктор Кривенко.
Журналист Мустафа Найем написал в своем Телеграм-канале: "ЗА" такое решение проголосовали 11 судей КС, "против" - 5.
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Конституционный суд не может остановить выборы своим решением , а может лишь определить конституционность указа президента о роспуске Рады.
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