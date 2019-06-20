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Espreso.tvОбществоКС признал конституционным указ Зеленского о роспуске Рады, - СМИ

КС признал конституционным указ Зеленского о роспуске Рады, - СМИ

Конституционный суд признал конституционным указ президента Владимира Зеленского о роспуске Верховной Рады

Соответствующее решение было принято во время закрытого заседания Палаты в четверг, сообщил Укринформ со ссылкой на собственный источник.

"Суд признал конституционным указ президента о роспуске парламента", - сказал собеседник агентства.

Судьей-докладчиком по данному делу выступал Виктор Кривенко.

Журналист Мустафа Найем написал в своем Телеграм-канале: "ЗА" такое решение проголосовали 11 судей КС, "против" - 5.

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