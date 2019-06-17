Выборы в Раду: ЦИК зарегистрировала первую партию
Об этом сообщает пресс-служба ЦИК в Facebook.
Они зарегистрированы на общегосударственном многомандатном избирательном округе.
10 июня лидер партии Гражданская позиция Анатолий Гриценко презентовал первую десятку партийного списка, с которым политсила пойдет на выборы в Раду.
Список возглавил лидер партии, экс-министр обороны Анатолий Гриценко .
В первой пятерке также народный депутат, лидер партии "Народный контроль" Дмитрий Добродомов , лидер партии "Родная страна" Николай Томенко, лидер Европейской партии Украины Николай Катеринчук, адвокат и общественный деятель Марина Соловьева.
Отмечается, что в первую десятку списка также входят: секретарь Львовского горсовета Анатолий Забарило, депутат Тернопольского горсовета Петр Ландяк, глава Ивано-Франковской областной организации партии Николай Ладовский, экс-депутат Егор Фирсов и экс-заместитель главы СБУ Виктор Трепак.
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