Выборы в Раду: ЦИК зарегистрировала первую партию

17 июня, 2019, 21:59

Центральная избирательная комиссия зарегистрировала 164 кандидата в народные депутаты от политической партии Гражданская позиция (партия Анатолия Гриценко)

Об этом сообщает пресс-служба ЦИК в Facebook.

Они зарегистрированы на общегосударственном многомандатном избирательном округе.

10 июня лидер партии Гражданская позиция Анатолий Гриценко презентовал первую десятку партийного списка, с которым политсила пойдет на выборы в Раду.

Список возглавил лидер партии, экс-министр обороны Анатолий Гриценко .

В первой пятерке также народный депутат, лидер партии "Народный контроль" Дмитрий Добродомов , лидер партии "Родная страна" Николай Томенко, лидер Европейской партии Украины Николай Катеринчук, адвокат и общественный деятель Марина Соловьева.

Отмечается, что в первую десятку списка также входят: секретарь Львовского горсовета Анатолий Забарило, депутат Тернопольского горсовета Петр Ландяк, глава Ивано-Франковской областной организации партии Николай Ладовский, экс-депутат Егор Фирсов и экс-заместитель главы СБУ Виктор Трепак.