Конституционный суд не может остановить выборы, - Слипачук

18 июня, 2019, 17:38

Конституционный суд не может остановить выборы своим решением, а может лишь определить конституционность указа президента о роспуске Верховной Рады

Об этом заявила глава Центральной избирательной комиссии Татьяна Слипачук, сообщает ВВС News Украина.

"Конституционный суд не может остановить выборы своим решением, он просто может определить конституционность указа, ничего больше", - отметила Слипачук.

В то же время она не смогла внятно ответить, что делать ЦИК, если КС признает указ президента о роспуске Рады неконституционным.

"Для нас это один из вызовов кампании. Для нас возникнет вопрос: проанализировать это решение, подумать, что мы должны сделать и как мы должны вести себя", - подчеркнула глава ЦИК.

По ее словам, если суд решит, что указ не соответствует Конституции, то это означает, что нет такого указа.

"А значит - у меня нет никаких законных оснований тратить государственные средства. Очень много вопросов возникает. Я должен увидеть решение КС, чтобы ответить на этот вопрос", - отметила Слипачук.

По ее мнению, сейчас ЦИК находится в "очень сложной ситуации, так как процесс подготовки к выборам пошел".

"Он не может быть отложен или на время временно остановлен", - зазнчаила Татьяна Слипачук.