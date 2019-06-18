Конституционный суд не может остановить выборы, - Слипачук
Об этом заявила глава Центральной избирательной комиссии Татьяна Слипачук, сообщает ВВС News Украина.
"Конституционный суд не может остановить выборы своим решением, он просто может определить конституционность указа, ничего больше", - отметила Слипачук.
В то же время она не смогла внятно ответить, что делать ЦИК, если КС признает указ президента о роспуске Рады неконституционным.
"Для нас это один из вызовов кампании. Для нас возникнет вопрос: проанализировать это решение, подумать, что мы должны сделать и как мы должны вести себя", - подчеркнула глава ЦИК.
По ее словам, если суд решит, что указ не соответствует Конституции, то это означает, что нет такого указа.
"А значит - у меня нет никаких законных оснований тратить государственные средства. Очень много вопросов возникает. Я должен увидеть решение КС, чтобы ответить на этот вопрос", - отметила Слипачук.
По ее мнению, сейчас ЦИК находится в "очень сложной ситуации, так как процесс подготовки к выборам пошел".
"Он не может быть отложен или на время временно остановлен", - зазнчаила Татьяна Слипачук.
- Напомним, 20 мая во время инаугурации Владимир Зеленский заявил о роспуске Верховной Рады и назначении досрочных парламентских выборов.
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- 17 июня Центризбирком зарегистрировал 164 кандидата в народные депутаты от политической партии Гражданская позиция (партия Анатолия Гриценко).
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