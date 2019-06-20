Министр энергетики Насалик сказал, что будет с ценами на электроэнергию после запуска рынка

20 июня, 2019, 12:03

Цена для населения должна постепенно расти и через 3-4 года определяться рынком

Об этом в интервью «Главкому» сказал министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик.

По его словам, "Энергоатом" должен продавать 90% своей электроэнергии населению по спецобязательствам не более полугода, далее доля должна снизиться до 75% -80%.

"Возложение специальных обязанностей по поставке электроэнергии по льготным ценам для населения предусмотрено до 31 декабря 2020 года. Мы же пока говорим о полгода - переходный период. В любом случае в дальнейшем нужно вносить изменения, ведь мы не можем возлагать эту функцию на Энергоатом и забирать на ее выполнение 90% атомной энергии. Это несправедливо ", - сказал Насалик.

Вместе с тем, по его мнению, даже при необходимости продавать 90% электроэнергии по регулируемым ценам, Энергоатом выигрывает по сравнению с действующим тарифом.

"Атомщики не проигрывают, а наоборот - выигрывают. Сейчас установлена регулятором цена на электроэнергию от Энергоатома - 57 коп. за кВт-час., А после 1 июля они будут продавать 90% электроэнергии по 57 коп. - для выполнения ПСО, а оставшиеся 10% - на рынке на сутки вперед. А там цена достигает 1,6-1,7 грн за кВт-час. Поэтому "Энергоатом" ничего не теряет, ведь эти 10% компания сможет продать втрое дороже, чем по ныне действующему тарифу - по 1 6 - 1,7 грн за кВт-час. в итоге от реализации этих 10% доходы в общем балансе компании составят 30%. следовательно, расширяются возможности д ля финансирования новых проектов ", - отметил Насалик.

По его словам, в таком режиме Энергоатом будет работать полгода.

"Потом мы увеличим долю для реализации на рынке в сутки вперед с 10% до 20-25%. Но тогда цена для населения будет расти. На завершающем этапе мы их отпускаем в свободное плавание и на этом завершаем процесс - это произойдет уже через 3 4 года ", - добавил министр.