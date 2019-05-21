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В Украине нет условий для запуска рынка электроэнергии с 1 июля - ЕБРР


фото: REUTERS
Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) не видит четкой картины, как будет работать новый оптовый рынок электрической энергии, запуск которого запланирован на 1 июля 2019 г.

Об этом заявил старший банкир департамента электроэнергии, передает Liga.net .

"К сожалению, я не вижу, как этот набор деталей будет собран по 1 июля в механизм, который заработает. И мне кажется, что сейчас у депутатов не будет даже времени, чтобы отложить дату запуска", - сказала она.

По ее словам, в Украине сейчас недостаточно протестирован механизм взаимодействия всех элементов рынка и не прописан в законодательстве процесс постепенного внедрения нового рынка. В связи с этим отсутствует уверенность, в том числе и у инвесторов, в стабильной работе энергосистемы.

"Мы знаем, что рынок монополизирован. Энергоатом продает по регулируемому тарифу- 56,6 коп. / КВт-ч (без НДС, - ред.), а тариф на тепловой тариф больше чем в два раза превышает, хотя он будет формировать рыночную цену. Поэтому условий для конкуренции нет", - заявила представитель ЕБРР.

Еремина подчеркнула, что ЕББР как крупнейший инвестор в украинскую энергетику заинтересован в либерализации рынка, но в сложившихся условиях не может толкать на преждевременный запуск.

  • Напомним, в соответствии с обязательствами перед Европейским энергосообществом Украина должна имплементировать положения Третьего энергопакета ЕС, цель которого провести либерализацию рынка электроэнергии и стимулировать развитие конкуренции среди поставщиков электроэнергии. Реформа рынка электроэнергии предполагает внедрение европейской модели, которая будет стимулировать в Украине конкуренцию и появление новых участников рынка.
  • 15 мая в комитете Верховной Рады по ТЭК, ядерной политике и ядерной безопасности состоялся круглый стол , на котором рассматривался вопрос реформы рынка электроэнергии. Участники проголосовали за открытие оптового рынка электроэнергии с 1 июля, как это предусмотрено Законом Украины "О рынке электроэнергии".
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