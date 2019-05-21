В Украине нет условий для запуска рынка электроэнергии с 1 июля - ЕБРР

21 мая, 2019, 17:23

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) не видит четкой картины, как будет работать новый оптовый рынок электрической энергии, запуск которого запланирован на 1 июля 2019 г.

Об этом заявил старший банкир департамента электроэнергии, передает Liga.net .

"К сожалению, я не вижу, как этот набор деталей будет собран по 1 июля в механизм, который заработает. И мне кажется, что сейчас у депутатов не будет даже времени, чтобы отложить дату запуска", - сказала она.

По ее словам, в Украине сейчас недостаточно протестирован механизм взаимодействия всех элементов рынка и не прописан в законодательстве процесс постепенного внедрения нового рынка. В связи с этим отсутствует уверенность, в том числе и у инвесторов, в стабильной работе энергосистемы.

"Мы знаем, что рынок монополизирован. Энергоатом продает по регулируемому тарифу- 56,6 коп. / КВт-ч (без НДС, - ред.), а тариф на тепловой тариф больше чем в два раза превышает, хотя он будет формировать рыночную цену. Поэтому условий для конкуренции нет", - заявила представитель ЕБРР.

Еремина подчеркнула, что ЕББР как крупнейший инвестор в украинскую энергетику заинтересован в либерализации рынка, но в сложившихся условиях не может толкать на преждевременный запуск.