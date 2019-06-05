Правительство утвердило максимум, которого могут достичь цены на электроэнергию после запуска рынка с 1 июля
5 июня, 2019, 15:30
Кабинет министров Украины ввел предельные цены на электроэнергию, чтобы избежать возможного роста тарифов в связи с запуском нового рынка электроэнергии с 1 июля
Такое решение было принято на заседании правительства 5 июня.
"В процессе внедрения (нового рынка электроэнергии, - ред.) мы должны избавиться от нескольких вещей. Первое - ликвидировать Роттердам с плюсами и минусами. Второе - не допустить роста цен на электроэнергию для населения и - внимание! - для промышленности, чтобы украинская промышленность была конкурентной", - сказал премьер-министр Владимир Гройсман.
Кабмин утвердил эти предложения с однодневным доработкой.
В частности, правительство должно доработать механизмы предельных цен, которые будут утверждены регулятором - НКРЭКУ.
- Напомним, 5 июня Кабинет министров Украины принял ряд документов, необходимых для запуска нового рынка электроэнергии с 1 июля 2019 года.
- 15 мая в комитете Верховной Рады по ТЭК, ядерной политики и ядерной безопасности состоялся круглый стол, на котором рассматривался вопрос реформы рынка электроэнергии.
- Участники проголосовали за открытие оптового рынка электроэнергии с 1 июля, как это предусмотрено Законом Украины "О рынке электроэнергии".
- Новый рынок предполагает обособление деятельности по распределению и поставке электроэнергии. Это означает, что облэнерго теперь не смогут распределять электроэнергию и поставлять ее потребителям. Поставку выделяют в отдельный бизнес. Это соответствует европейским стандартам и создает условия для конкуренции.
- Впрочем Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) пока не видит четкой картины, как будет работать новый оптовый рынок электрической энергии, запуск которого запланирован на 1 июля 2019 года.
- 23 мая Кабинет министров Украины тайно принял решение перевести убытки от продажи электроэнергии населению в системе нового рынка электроэнергии на государственные энергокомпании, таким образом обеспечив доходность компании "ДТЭК" Рината Ахметова.
- На сайте Верховной Рады 23 мая опубликован текст законопроекта о переносе запуска нового оптового рынка электроэнергии в три месяца.