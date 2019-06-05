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Espreso.tvОбществоПравительство утвердило максимум, которого могут достичь цены на электроэнергию после запуска рынка с 1 июля

Правительство утвердило максимум, которого могут достичь цены на электроэнергию после запуска рынка с 1 июля


фото: kmu.gov.ua
Кабинет министров Украины ввел предельные цены на электроэнергию, чтобы избежать возможного роста тарифов в связи с запуском нового рынка электроэнергии с 1 июля

Такое решение было принято на заседании правительства 5 июня.

"В процессе внедрения (нового рынка электроэнергии, - ред.) мы должны избавиться от нескольких вещей. Первое - ликвидировать Роттердам с плюсами и минусами. Второе - не допустить роста цен на электроэнергию для населения и - внимание! - для промышленности, чтобы украинская промышленность была конкурентной", - сказал премьер-министр Владимир Гройсман.

Кабмин утвердил эти предложения с однодневным доработкой.

В частности, правительство должно доработать механизмы предельных цен, которые будут утверждены регулятором - НКРЭКУ.

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