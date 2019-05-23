Правительство приняло решение перевести убытки от продажи электроэнергии населению на государственные энергокомпании, - СМИ
23 мая, 2019, 11:11
Кабинет министров Украины тайно принял решение перевести убытки от продажи электроэнергии населению в системе нового рынка электроэнергии на государственные энергокомпании, таким образом обеспечив доходность компании "ДТЭК" Рината Ахметова
Такое решение приняли на заседании правительства 22 мая, несмотря на то, что его не предусматривали в повестке дня, передает "РБК-Украина" со ссылкой на свои источники в правительстве.
Кабмин положил специальные обязательства на Энергоатом, Укргидроэнерго и частично на Укрэнерго.
Это обязывает государственные компании продавать электроэнергию населению по сниженным ценам.
Это делается для того, чтобы введение рынка электроэнергии не привело к резкому росту тарифов на свет.
При этом на компанию "ДТЭК" таких обязательств не положили, поэтому она и в дальнейшем будет продавать свое электричество по более высоким, рыночным ценам.
- Напомним, 15 мая в комитете Верховной Рады по ТЭК, ядерной политики и ядерной безопасности состоялся круглый стол , на котором рассматривался вопрос реформы рынка электроэнергии.
- Участники проголосовали за открытие оптового рынка электроэнергии с 1 июля, как это предусмотрено Законом Украины "О рынке электроэнергии".
- Новый рынок предполагает обособление деятельности по распределению и поставке электроэнергии. Это означает, что облэнерго теперь не смогут распределять электроэнергию и поставлять ее потребителям. Поставка выделяют в отдельный бизнес. Это соответствует европейским стандартам и создает условия для конкуренции.
- Впрочем Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) пока не видит четкой картины, как будет работать новый оптовый рынок электрической энергии , запуск которого запланирован на 1 июля 2019 года.
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