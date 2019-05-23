Правительство приняло решение перевести убытки от продажи электроэнергии населению на государственные энергокомпании, - СМИ

23 мая, 2019, 11:11

Кабинет министров Украины тайно принял решение перевести убытки от продажи электроэнергии населению в системе нового рынка электроэнергии на государственные энергокомпании, таким образом обеспечив доходность компании "ДТЭК" Рината Ахметова

Такое решение приняли на заседании правительства 22 мая, несмотря на то, что его не предусматривали в повестке дня, передает "РБК-Украина" со ссылкой на свои источники в правительстве.

Кабмин положил специальные обязательства на Энергоатом, Укргидроэнерго и частично на Укрэнерго.

Это обязывает государственные компании продавать электроэнергию населению по сниженным ценам.

Это делается для того, чтобы введение рынка электроэнергии не привело к резкому росту тарифов на свет.

При этом на компанию "ДТЭК" таких обязательств не положили, поэтому она и в дальнейшем будет продавать свое электричество по более высоким, рыночным ценам.