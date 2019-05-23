Запуск рынка электроэнергии в Украине могут перенести с июля на октябрь
Об этом со ссылкой на законопроект сообщает Интерфакс-Украина.
Законопроект №10318 авторства народных депутатов Александра Домбровского и Льва Пидлисецкого предлагает перенести запуск энергорынка с 1 июля на 1 октября текущего года.
Документ также предусматривает ввести право регулятора по установлению предельных цен на рынке "на сутки вперед", внутрисуточном рынке, балансирующем рынке и по двусторонним договорам между участниками энергорынка.
Кроме того, законопроект предлагает закрепить, что не позднее 1 августа участники рынка, кроме потребителей, обязаны осуществить все тестовые операции по купле-продаже э/э на всех сегментах нового рынка.
Также авторы предлагают предусмотреть, что до начала работы нового рынка госпредприятие "Энергорынок" будет продолжать заключать договоры на покупку э/э по "зеленому" тарифу.
Кроме того, проект предлагает изменения в статью 9-1 закона "Об альтернативных источниках энергии", касающиеся формулировок положений, регламентирующих предоставление "зеленого" тарифа домохозяйствам. Предполагается, что внесение новых формулировок урегулирует вопрос предоставления "зеленого" тарифа наземным домашним солнечным электростанциям.
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