Запуск рынка электроэнергии в Украине могут перенести с июля на октябрь

23 мая, 2019, 15:23

На сайте Верховной Рады 23 мая опубликован текст законопроекта о переносе запуска нового оптового рынка электроэнергии на три месяца

Об этом со ссылкой на законопроект сообщает Интерфакс-Украина.

Законопроект №10318 авторства народных депутатов Александра Домбровского и Льва Пидлисецкого предлагает перенести запуск энергорынка с 1 июля на 1 октября текущего года.

Документ также предусматривает ввести право регулятора по установлению предельных цен на рынке "на сутки вперед", внутрисуточном рынке, балансирующем рынке и по двусторонним договорам между участниками энергорынка.

Кроме того, законопроект предлагает закрепить, что не позднее 1 августа участники рынка, кроме потребителей, обязаны осуществить все тестовые операции по купле-продаже э/э на всех сегментах нового рынка.

Также авторы предлагают предусмотреть, что до начала работы нового рынка госпредприятие "Энергорынок" будет продолжать заключать договоры на покупку э/э по "зеленому" тарифу.

Кроме того, проект предлагает изменения в статью 9-1 закона "Об альтернативных источниках энергии", касающиеся формулировок положений, регламентирующих предоставление "зеленого" тарифа домохозяйствам. Предполагается, что внесение новых формулировок урегулирует вопрос предоставления "зеленого" тарифа наземным домашним солнечным электростанциям.