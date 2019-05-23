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Espreso.tvОбществоЗапуск рынка электроэнергии в Украине могут перенести с июля на октябрь

Запуск рынка электроэнергии в Украине могут перенести с июля на октябрь


фото: pue8
На сайте Верховной Рады 23 мая опубликован текст законопроекта о переносе запуска нового оптового рынка электроэнергии на три месяца

Об этом со ссылкой на законопроект сообщает Интерфакс-Украина.

Законопроект №10318 авторства народных депутатов Александра Домбровского и Льва Пидлисецкого предлагает перенести запуск энергорынка с 1 июля на 1 октября текущего года.

Документ также предусматривает ввести право регулятора по установлению предельных цен на рынке "на сутки вперед", внутрисуточном рынке, балансирующем рынке и по двусторонним договорам между участниками энергорынка.

Кроме того, законопроект предлагает закрепить, что не позднее 1 августа участники рынка, кроме потребителей, обязаны осуществить все тестовые операции по купле-продаже э/э на всех сегментах нового рынка.

Также авторы предлагают предусмотреть, что до начала работы нового рынка госпредприятие "Энергорынок" будет продолжать заключать договоры на покупку э/э по "зеленому" тарифу.

Кроме того, проект предлагает изменения в статью 9-1 закона "Об альтернативных источниках энергии", касающиеся формулировок положений, регламентирующих предоставление "зеленого" тарифа домохозяйствам. Предполагается, что внесение новых формулировок урегулирует вопрос предоставления "зеленого" тарифа наземным домашним солнечным электростанциям.

  • Напомним, 15 мая в комитете Верховной Рады по ТЭК, ядерной политики и ядерной безопасности состоялся круглый стол , на котором рассматривался вопрос реформы рынка электроэнергии.

  • Участники проголосовали за открытие оптового рынка электроэнергии с 1 июля, как это предусмотрено Законом Украины "О рынке электроэнергии".

  • Новый рынок предполагает обособление деятельности по распределению и поставке электроэнергии. Это означает, что облэнерго теперь не смогут распределять электроэнергию и поставлять ее потребителям. Поставку выделяют в отдельный бизнес. Это соответствует европейским стандартам и создает условия для конкуренции.

  • Впрочем Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) пока не видит четкой картины, как будет работать новый оптовый рынок электрической энергии , запуск которого запланирован на 1 июля 2019 года.

  • 23 мая Кабинет министров Украины тайно принял решение перевести убытки от продажи электроэнергии населению в системе нового рынка электроэнергии на государственные энергокомпании, таким образом обеспечив доходность компании "ДТЭК" Рината Ахметова.

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