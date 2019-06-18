Финансовой стабильности Украины больше всего угрожает ситуация с ПриватБанком, - НБУ

18 июня, 2019, 15:08

По словам первого заместителя главы НБУ, финансовая стабильность Украины в последние месяцы значительно укрепилась, однако решение суда об отмене национализации ПриватБанка является серьезным вызовом

Об этом Екатерина Рожкова рассказала на презентации отчета о финансовой стабильности, передает "Интерфакс-Украина".

"Мы фиксируем, что фундаментальные риски для финансовой стабильности чуть ли не самые низкие за всю историю: экономические условия благоприятные, банки ликвидные докапитализированы, прибыльные", - сказала первая заместитель главы Екатерина Рожкова. - Есть ключевой краткосрочный вызов для финансовой стабильности - ситуацию с ПриватБанком ".

Как отметила Рожкова, Нацбанк определенный план действий, но отмена Окружным админсудом Киева решения о национализации ПриватБанка составляет риски для сотрудничества Украины с Международным валютным фондом и ставит под угрозу финансовую стабильность.