Нацбанк пожаловался на судей, вынесших решение о ПриватБанке в Высший совет правосудия
Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
Нацбанк считает, что судьи при рассмотрении дел ПриватБанка, вели себя "ненадлежащим образом". В частности, безосновательно затягивали дела ПриватБанка в течение срока, установленного законом, нарушали принципы равенства всех участников судебного процесса перед законом и судом, а также нарушали правила юрисдикции.
"Учитывая указанные обстоятельства, Национальный банк просит Высший совет правосудия привлечь указанных судей к дисциплинарной ответственности", - сообщают в Нацбанке.
Также в НБУ добавляют, что дело о законности национализации ПриватБанка судьи Окружного админсуда рассматривали 22 месяца - что является нарушением срока его рассмотрения.
Также судьи Окружного админсуда не предупредили ответчиков по иску Коломойского по рассмотрению его заявления об изменении исковых требований и рассмотрели его почти через 2 года после подачи соответствующего заявления.
Что касается судьи Печерского суда Киева, то по данным НБУ, тот просрочил срок составления полного текста решения (по делу о договорах поручительства Коломойского по кредитам рефинансирования, выданным ПриватБанка). Решение судья принял еще 20 апреля, а полный текст должен был быть готовым в течение 10 дней - то есть до 30 апреля. Полного текста решения нет до сих пор.
- Напомним, 18 апреля Окружной административный суд Киева удовлетворил иск Игоря Коломойского к Национальному банку Украины и Кабинету министров Украины о неправомерности национализации "ПриватБанка".
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20 апреля Печерский районный суд Киева принял решение о расторжении договора личного поручительства Игоря Коломойского по кредитам рефинансирования ПриватБанка на 9,2 млрд грн.
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