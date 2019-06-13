Нацбанк пожаловался на судей, вынесших решение о ПриватБанке в Высший совет правосудия

13 июня, 2019, 12:25

Национальный банк Украины подал в Высший совет правосудия жалобы на судей Окружного административного суда и судью Печерского районного суда, рассматривавших дела о национализации ПриватБанка

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Нацбанк считает, что судьи при рассмотрении дел ПриватБанка, вели себя "ненадлежащим образом". В частности, безосновательно затягивали дела ПриватБанка в течение срока, установленного законом, нарушали принципы равенства всех участников судебного процесса перед законом и судом, а также нарушали правила юрисдикции.

"Учитывая указанные обстоятельства, Национальный банк просит Высший совет правосудия привлечь указанных судей к дисциплинарной ответственности", - сообщают в Нацбанке.

Также в НБУ добавляют, что дело о законности национализации ПриватБанка судьи Окружного админсуда рассматривали 22 месяца - что является нарушением срока его рассмотрения.

Также судьи Окружного админсуда не предупредили ответчиков по иску Коломойского по рассмотрению его заявления об изменении исковых требований и рассмотрели его почти через 2 года после подачи соответствующего заявления.

Что касается судьи Печерского суда Киева, то по данным НБУ, тот просрочил срок составления полного текста решения (по делу о договорах поручительства Коломойского по кредитам рефинансирования, выданным ПриватБанка). Решение судья принял еще 20 апреля, а полный текст должен был быть готовым в течение 10 дней - то есть до 30 апреля. Полного текста решения нет до сих пор.