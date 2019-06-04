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Espreso.tvОбществоСуд перенес рассмотрение дела о восстановлении Коломойского владельцем ПриватБанка

Суд перенес рассмотрение дела о восстановлении Коломойского владельцем ПриватБанка


фото: REUTERS
Хозяйственный суд Киева перенес рассмотрение дела о продаже акций ПриватБанка Министерству финансов в рамках национализации

Об этом сообщает НВ Бизнес.

4 июня Хозяйственный суд Киева перенес рассмотрение дела о признании недействительным договора купли-продажи ПриватБанка на 19 июня 2019 года.

Иск о признании недействительным договора купли-продажи этого банка от 21 декабря 2016 года, между Минфином и лицами, которые были на тот момент его акционерами было подано экс-совладельцем банка Игорем Коломойским и Triantal Investments Ltd.

  • 7 мая Хозяйственный суд отказал в ходатайстве ПриватБанка закрыть производство по этому делу. Однако, суд удовлетворил ходатайство представителей Коломойского предоставить дополнительные доказательства, среди которых точное количество акций ПриватБанка, которые были проданы государству в процессе национализации.
  • Напомним, 18 апреля Окружной административный суд Киева удовлетворил иск Игоря Коломойского к Национальному банку Украины и Кабинету министров Украины о неправомерности национализации "ПриватБанка".

  • 20 апреля Печерский районный суд Киева принял решение о расторжении договора личного поручительства Игоря Коломойского по кредитам рефинансирования ПриватБанка на 9,2 млрд грн.

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