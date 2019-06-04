Суд перенес рассмотрение дела о восстановлении Коломойского владельцем ПриватБанка

4 июня, 2019, 15:53

Хозяйственный суд Киева перенес рассмотрение дела о продаже акций ПриватБанка Министерству финансов в рамках национализации

Об этом сообщает НВ Бизнес.

4 июня Хозяйственный суд Киева перенес рассмотрение дела о признании недействительным договора купли-продажи ПриватБанка на 19 июня 2019 года.

Иск о признании недействительным договора купли-продажи этого банка от 21 декабря 2016 года, между Минфином и лицами, которые были на тот момент его акционерами было подано экс-совладельцем банка Игорем Коломойским и Triantal Investments Ltd.