Суд перенес рассмотрение дела о восстановлении Коломойского владельцем ПриватБанка
4 июня, 2019, 15:53
Хозяйственный суд Киева перенес рассмотрение дела о продаже акций ПриватБанка Министерству финансов в рамках национализации
Об этом сообщает НВ Бизнес.
4 июня Хозяйственный суд Киева перенес рассмотрение дела о признании недействительным договора купли-продажи ПриватБанка на 19 июня 2019 года.
Иск о признании недействительным договора купли-продажи этого банка от 21 декабря 2016 года, между Минфином и лицами, которые были на тот момент его акционерами было подано экс-совладельцем банка Игорем Коломойским и Triantal Investments Ltd.
- 7 мая Хозяйственный суд отказал в ходатайстве ПриватБанка закрыть производство по этому делу. Однако, суд удовлетворил ходатайство представителей Коломойского предоставить дополнительные доказательства, среди которых точное количество акций ПриватБанка, которые были проданы государству в процессе национализации.
- Напомним, 18 апреля Окружной административный суд Киева удовлетворил иск Игоря Коломойского к Национальному банку Украины и Кабинету министров Украины о неправомерности национализации "ПриватБанка".
-
20 апреля Печерский районный суд Киева принял решение о расторжении договора личного поручительства Игоря Коломойского по кредитам рефинансирования ПриватБанка на 9,2 млрд грн.