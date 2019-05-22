22 мая, 2019, 09:38

Верховный суд поддержал Национальный банк и ПриватБанк в споре против компаний Игоря Коломойского, которые хотели снять с себя обязательства по кредитам рефинансирования на общую сумму 2,6 млрд грн

Об этом сообщает "НВ" .

В судебном производстве компании "Тровелко Холдингз Лимитид" (Кипр) и "Никопольский ферросплавный завод" требовали освободить их от обязательств на общую сумму более 2,6 млрд грн по кредитам рефинансирования, которые Нацбанк выдал ПриватБанку перед национализацией.

"Большая Палата Верховного суда поставила точку в делах по искам имущественных поручителей, связанных с бывшими владельцами ПриватБанка, по кредитам рефинансирования, в НБУ и ПриватБанку об обязательствах регулятора списать средства с корреспондентских счетов банка для погашения задолженности за рефинансированием и обязательства ПриватБанка погасить задолженность перед НБУ ", - сообщили юристы Нацбанка.

Также в Нацбанке добавили, что суды низших инстанций сначала становились на сторону Коломойского в подобных судебных спорах, однако после решения Верховного суда, который приняли 14 мая, начали поддерживать позицию Нацбанка и ПриватБанка.

"Однако, и Большая Палата поддержала НБУ и ПриватБанк, отказав в удовлетворении кассационных жалоб имущественных поручителей, связанных с бывшими владельцами банка. Учитывая положения хозяйственного процессуального законодательства правовые позиции Верховного Суда являются обязательными для судов всех инстанций в подобных спорах ", - добавили в Нацбанке.

Там отмечают, что подобных дел, в которых Коломойский хочет снять с себя обязательства по кредитам ПриватБанка насчитывается около 30. Их рассматривают с 2017 года.

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