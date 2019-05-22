Коломойский окончательно проиграл суды Нацбанку на 2,6 млрд грн
Об этом сообщает "НВ" .
В судебном производстве компании "Тровелко Холдингз Лимитид" (Кипр) и "Никопольский ферросплавный завод" требовали освободить их от обязательств на общую сумму более 2,6 млрд грн по кредитам рефинансирования, которые Нацбанк выдал ПриватБанку перед национализацией.
"Большая Палата Верховного суда поставила точку в делах по искам имущественных поручителей, связанных с бывшими владельцами ПриватБанка, по кредитам рефинансирования, в НБУ и ПриватБанку об обязательствах регулятора списать средства с корреспондентских счетов банка для погашения задолженности за рефинансированием и обязательства ПриватБанка погасить задолженность перед НБУ ", - сообщили юристы Нацбанка.
Также в Нацбанке добавили, что суды низших инстанций сначала становились на сторону Коломойского в подобных судебных спорах, однако после решения Верховного суда, который приняли 14 мая, начали поддерживать позицию Нацбанка и ПриватБанка.
"Однако, и Большая Палата поддержала НБУ и ПриватБанк, отказав в удовлетворении кассационных жалоб имущественных поручителей, связанных с бывшими владельцами банка. Учитывая положения хозяйственного процессуального законодательства правовые позиции Верховного Суда являются обязательными для судов всех инстанций в подобных спорах ", - добавили в Нацбанке.
Там отмечают, что подобных дел, в которых Коломойский хочет снять с себя обязательства по кредитам ПриватБанка насчитывается около 30. Их рассматривают с 2017 года.
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- Напомним, хозяйственный суд Киева решил объединить в одно все пять производств , открытых по искам экс-владельца Приватбанка Игоря Коломойского к Нацбанку Украины и ПриватБанку о законности пяти кредитных договоров и его личного поручительства по ним.
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18 апреля Окружной административный суд Киева удовлетворил иск Игоря Коломойского к Национальному банку Украины и Кабинету министров Украины о неправомерности национализации "ПриватБанка".
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20 апреля Печерский районный суд Киева принял решение о расторжении договора личного поручительства Игоря Коломойского по кредитам рефинансирования ПриватБанка на 9,2 млрд грн.
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