Дело Гандзюк: суд проведет видеодопрос Павловского из больницы

18 июня, 2019, 15:31

В деле об убийстве Екатерины Гандзюк состоится допрос Игоря Павловского, который проведут из больницы в режиме видеоконференции из-за крайне плохого состояния подозреваемого

Об этом сообщил в Facebook адвокат Мангера Дмитрий Ильченко. Однако, позже пост был удален администрацией сайта, о чем адвокат сообщил в заметке на странице.

"Завтра (19 июня) в Шевченковском районном суде Киеве состоится допрос Павловского. Допрос будет проходить по видеоконференции - из больницы, в которой лежит Павловский. Якобы Павловский в таком плохом состоянии, что боится не дожить до суда ", - сообщил Ильченко.

Также Ильченко добавил, что сторона защиты с нетерпением ждет окончания следствия. Ведь как только дело будет передано в суд, все материалы следствия не будут защищены тайной следствия.

"И вся Украина сможет ознакомиться с тем, какие же "неопровержимые доказательства" собраны против Мангера", - отметил адвокат.