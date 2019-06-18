Дело Гандзюк: суд проведет видеодопрос Павловского из больницы
Об этом сообщил в Facebook адвокат Мангера Дмитрий Ильченко. Однако, позже пост был удален администрацией сайта, о чем адвокат сообщил в заметке на странице.
"Завтра (19 июня) в Шевченковском районном суде Киеве состоится допрос Павловского. Допрос будет проходить по видеоконференции - из больницы, в которой лежит Павловский. Якобы Павловский в таком плохом состоянии, что боится не дожить до суда ", - сообщил Ильченко.
Также Ильченко добавил, что сторона защиты с нетерпением ждет окончания следствия. Ведь как только дело будет передано в суд, все материалы следствия не будут защищены тайной следствия.
"И вся Украина сможет ознакомиться с тем, какие же "неопровержимые доказательства" собраны против Мангера", - отметил адвокат.
- Напомним, 31 июля 2018 года на Екатерину Гандзюк напал мужчина, который облил ее серной кислотой. Женщину с ожогами госпитализировали. 2 августа ее отправили на лечение в Киев . Ожоги Гандзюк составляли 40% площади тела.
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6 июня суд объявил приговор пятерым фигурантам дела Гандзюк.
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4 июня все 5 обвиняемых в совершении покушения на херсонскую общественную активистку Екатерину Гандзюк признали свою вину и согласились на соответствующее соглашение с прокурором.
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