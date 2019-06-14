Дело ПриватБанка: Суд обязал выплатить Коломойскому 25 млн грн

14 июня, 2019, 13:38

Верховный суд Украины отказался удовлетворить жалобу ПриватБанка и признал законным взыскание с банка в пользу бывших совладельцев Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова 25 млн грн

Об этом говорится в решении суда, обнародованном на сайте Единого государственного реестра судебных решений.

ПриватБанк в суде пытался признать взыскание в пользу компании "Акватера" 25 млн гривен незаконным. Впрочем ВСУ не удовлетворил жалобу Приватбанка.

25 млн грн в свое время компания бывших владельцев ПриватБанка "Акватера" заплатила Нацбанку Украины в счет погашения задолженности банка по кредиту рефинансирования. Компания "Акватера" была одной из компании-поручителей по кредитам "Приватбанка" в его национализации.

ПриватБанк в суде пытался признать взыскание в пользу компании "Акватера" 25 млн грн незаконным, однако ВСУ данное решение не поддержал.

ПриватБанк был национализирован в декабре 2016 года. 18 апреля Окружной административный суд города Киева признал незаконным национализации Приватбанка. Решение принято по иску бывшего совладельца банка Игоря Коломойского.