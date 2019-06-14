//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоДело ПриватБанка: Суд обязал выплатить Коломойскому 25 млн грн

Дело ПриватБанка: Суд обязал выплатить Коломойскому 25 млн грн

Верховный суд Украины отказался удовлетворить жалобу ПриватБанка и признал законным взыскание с банка в пользу бывших совладельцев Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова 25 млн грн

Об этом говорится в решении суда, обнародованном на сайте Единого государственного реестра судебных решений.

ПриватБанк в суде пытался признать взыскание в пользу компании "Акватера" 25 млн гривен незаконным. Впрочем ВСУ не удовлетворил жалобу Приватбанка.

25 млн грн в свое время компания бывших владельцев ПриватБанка "Акватера" заплатила Нацбанку Украины в счет погашения задолженности банка по кредиту рефинансирования. Компания "Акватера" была одной из компании-поручителей по кредитам "Приватбанка" в его национализации.

ПриватБанк в суде пытался признать взыскание в пользу компании "Акватера" 25 млн грн незаконным, однако ВСУ данное решение не поддержал.

ПриватБанк был национализирован в декабре 2016 года. 18 апреля Окружной административный суд города Киева признал незаконным национализации Приватбанка. Решение принято по иску бывшего совладельца банка Игоря Коломойского.

 
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

14 июня, 2019 пятница

больше новостей

14 июня, 2019 пятница

13 июня, 2019 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать