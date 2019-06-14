Дело ПриватБанка: Суд обязал выплатить Коломойскому 25 млн грн
Об этом говорится в решении суда, обнародованном на сайте Единого государственного реестра судебных решений.
ПриватБанк в суде пытался признать взыскание в пользу компании "Акватера" 25 млн гривен незаконным. Впрочем ВСУ не удовлетворил жалобу Приватбанка.
25 млн грн в свое время компания бывших владельцев ПриватБанка "Акватера" заплатила Нацбанку Украины в счет погашения задолженности банка по кредиту рефинансирования. Компания "Акватера" была одной из компании-поручителей по кредитам "Приватбанка" в его национализации.
ПриватБанк в суде пытался признать взыскание в пользу компании "Акватера" 25 млн грн незаконным, однако ВСУ данное решение не поддержал.
ПриватБанк был национализирован в декабре 2016 года. 18 апреля Окружной административный суд города Киева признал незаконным национализации Приватбанка. Решение принято по иску бывшего совладельца банка Игоря Коломойского.
- Хозяйственный суд Киева решил объединить в одно все пять производств, открытых по искам экс-владельца Приватбанка Игоря Коломойского в Нацбанк Украины и ПриватБанка о законности пяти кредитных договоров и его личного поручительства за ними.
- 18 апреля Окружной административный суд Киева удовлетворил иск Игоря Коломойского к Национальному банку Украины и Кабинету министров Украины о неправомерности национализации "ПриватБанка".
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