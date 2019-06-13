"А баба Яга против" Россия отреагировала на KyivNotKiev

13 июня, 2019, 14:32

В России считают, что решение США об изменении написания названия столицы Украины не является обязательным для картографических служб других стран, в том числе РФ

Об этом сообщает пресс-служба Росреестра.

Решение США об изменении написания названия столицы Украины не является обязательным или рекомендательным для картографических служб других стран, в том числе РФ, говорится в сообщении.

По мнению российского ведомства, Совет США по географическим наименований распространяет свою деятельность исключительно на территорию США.

В Росреестре настаивают, что в РФ наименование "Киев" употребляется в соответствии с российским законодательством, а именно - в соответствии с распоряжением президента России от 1995 года "О написании названий государств - бывших республик СССР и их столиц".

Украинская картографическая служба с 2016 года не участвует в работе Росреестра по ведению каталога географических наименований стран СНГ, отметили в ведомстве РФ.