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Kyiv not Kiev Аэропорты Литвы будут правильно писать названия украинских городов

С этой недели аэропорты Литвы будут правильно писать названия городов Львов и Киев на английском языке в соответствии с украинским произношением

Об этом сообщило Посольство Литвы в Украине в Facebook.

Аэропорт Вильнюса начал использовать правильное написание украинских городов Kyiv и Lviv. Ранее названия этих городов писали как Kiev и Lvov.

"Это переход на новую транскрипцию на основе украинского произношения. До настоящего времени английские названия украинских городов писали на основе русского произношения", - отметили в ведомстве.

Напомним, согласно 10-й Конференции ООН по стандартизации географических названий, МИД Украины призвал мировое сообщество писать "Киев" латиницей согласно украинской форме названия, вместо советского образца.

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  • ЕС изменил написание с Kiev на Kyiv в электронной переписке

 

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