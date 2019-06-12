Kyiv Not Kiev: Совет США по географическим названиям утвердил правильное название Киева по всему миру
Об этом сообщает посольство Украины в США в Facebook.
Совет США по географическим названиям рассмотрел обращение Посла Украины в США Валерия Чалого и единогласно принял решение о замене официального названия столицы Украины с "Kiev" на "Kyiv" в международной базе.
Соответствующие изменения в официальных базах Совета США по географическим названиям будут внесены 17 июня.
"Это решение является чрезвычайно важным и дает толчок, чтобы исправить официальное название столицы Украины и за пределами США, в частности на международных рейсах и в иностранных аэропортах во всем мире, ведь международные организации, включая Международную ассоциацию авиационного транспорта (IATA), ссылаются именно на официальные названия из базы Совета по географическим названиям США ", - отметили в посольстве.
- Сейчас название украинской столицы начали корректно указывать в Евросоюзе , а также аэропорты в Будапеште , Германии, Канаде , Турции , Финляндии , Литве , Швейцарии , Лондоне и крупнейшая в мире авиагавань, аэропорт Стамбула .
- В соответствии с 10-й Конференцией ООН по стандартизации географических названий, МИД Украины призвал мировое сообщество писать "Киев" латиницей согласно украинской форме названий и вместо советского образца.
- С октября 2018 Министерство иностранных дел Украины совместно с Центром стратегических коммуникаций StratCom Ukraine начало онлайн-кампанию #CorrectUA , целью которой стало корректное использование названия Киев (#KyivNotKiev).
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