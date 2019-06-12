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Espreso.tvОбществоKyiv Not Kiev: Совет США по географическим названиям утвердил правильное название Киева по всему миру

Kyiv Not Kiev: Совет США по географическим названиям утвердил правильное название Киева по всему миру

Совет США по географическим названиям принял решение о замене официального названия столицы Украины с "Kiev" на "Kyiv" в международной базе

Об этом сообщает посольство Украины в США в Facebook.

Совет США по географическим названиям рассмотрел обращение Посла Украины в США Валерия Чалого и единогласно принял решение о замене официального названия столицы Украины с "Kiev" на "Kyiv" в международной базе.

Соответствующие изменения в официальных базах Совета США по географическим названиям будут внесены 17 июня.

"Это решение является чрезвычайно важным и дает толчок, чтобы исправить официальное название столицы Украины и за пределами США, в частности на международных рейсах и в иностранных аэропортах во всем мире, ведь международные организации, включая Международную ассоциацию авиационного транспорта (IATA), ссылаются именно на официальные названия из базы Совета по географическим названиям США ", - отметили в посольстве.

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