#KyivNotKiev: МИД Украины запустил флешмоб по правильному написанию столицы латиницей
Об этом внешнеполитическое ведомство сообщило в своих Facebook и Twitter.
Присоединиться к флешмобу можно, распространив соответствующее сообщение на своей странице.
Как отметили в пресс-службе МИД, Украина является независимым суверенным государством в течение более чем 27 лет, но с советских времен версии многих географических названий настойчиво сохраняются в международной практике. Транслитерации названий городов, регионов и рек с кириллицы на латиницу часто ошибочно основаны на российской форме названия, а не украинской.
Dear @ReutersWorld, please spell #KyivNotKiev, Ukrainians kindly ask you to spell the Ukrainian capital correctly.— MFA of Ukraine (@MFA_Ukraine) 2 октября 2018 г.
More details: https://t.co/TNCg6rxw1v
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Присоединяйся к кампании #CorrectUA: https://t.co/ujIyOQCgZD pic.twitter.com/vZu5KvR8D5
"Согласно 10-й Конференции Организации Объединенных Наций по стандартизации географических названий мы просим все страны и организации пересмотреть и, при необходимости, внести поправки в их использование устаревших плаканов советской эпохи при обращении к Украине", - говорится в сообщении.
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