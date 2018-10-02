KyivNotKiev: МИД Украины запустил флешмоб по правильному написанию столицы латиницей

2 октября, 2018, 16:45

В Министерстве иностранных дел призвали украинцев и мировое сообщество писать "Киев" латиницей согласно украинской форме названия, вместо советского образца

Об этом внешнеполитическое ведомство сообщило в своих Facebook и Twitter.

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Как отметили в пресс-службе МИД, Украина является независимым суверенным государством в течение более чем 27 лет, но с советских времен версии многих географических названий настойчиво сохраняются в международной практике. Транслитерации названий городов, регионов и рек с кириллицы на латиницу часто ошибочно основаны на российской форме названия, а не украинской.

"Согласно 10-й Конференции Организации Объединенных Наций по стандартизации географических названий мы просим все страны и организации пересмотреть и, при необходимости, внести поправки в их использование устаревших плаканов советской эпохи при обращении к Украине", - говорится в сообщении.