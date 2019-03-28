Kyiv not Kiev: крупнейший аэропорт Канады начал правильно писать название Киева
28 марта, 2019, 13:23
Крупнейший аэропорт Канады Toronto Pearson International Airport изменил транслитерацию украинских городов латиницей в соответствии с национальным стандартом
Об этом сообщает МИД Украины в Twitter.
"Крупнейший аэропорт Канады Toronto Pearson использует корректное название столицы Украины Kyiv!" - говорится в сообщении.
Аэропорт имени Лестера Пирсона в Торонто - крупнейший аэропорт Канады и единственный канадский аэропорт, в который выполняется прямой перелет из Украины.
Крупнейший аэропорт Канады @TorontoPearson использует корректную название столицы Украины #Kyiv !- #CorrectUA (@correctua) March 28, 2019
Встречайте земли Канады правильно, с #KyivNotKiev ! #CorrectUA pic.twitter.com/Y35L2KZ9ca
Сейчас название украинской столицы начали корректно указывать в Евросоюзе, а также аэропорты в Будапеште, Литве и в Лондоне.
- Напомним, согласно 10-й Конференции ООН по стандартизации географических названий, МИД Украины призвал мировое сообщество писать "Киев" латиницей согласно украинской форме названий и вместо советского образца.
- С октября 2018 Министерство иностранных дел Украины совместно с Центром стратегических коммуникаций StratCom Ukraine начало онлайн-кампанию #CorrectUA , целью которой стало корректное использование названия Киев (#KyivNotKiev).
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