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Kyiv not Kiev: крупнейший аэропорт Канады начал правильно писать название Киева


фото: 24tv
Крупнейший аэропорт Канады Toronto Pearson International Airport изменил транслитерацию украинских городов латиницей в соответствии с национальным стандартом

Об этом сообщает МИД Украины в Twitter.

"Крупнейший аэропорт Канады Toronto Pearson использует корректное название столицы Украины Kyiv!" - говорится в сообщении.

Аэропорт имени Лестера Пирсона в Торонто - крупнейший аэропорт Канады и единственный канадский аэропорт, в который выполняется прямой перелет из Украины.

Сейчас название украинской столицы начали корректно указывать в Евросоюзе, а также аэропорты в Будапеште, Литве и в Лондоне.

  • Напомним, согласно 10-й Конференции ООН по стандартизации географических названий, МИД Украины призвал мировое сообщество писать "Киев" латиницей согласно украинской форме названий и вместо советского образца.
  • С октября 2018 Министерство иностранных дел Украины совместно с Центром стратегических коммуникаций StratCom Ukraine начало онлайн-кампанию #CorrectUA , целью которой стало корректное использование названия Киев (#KyivNotKiev).
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