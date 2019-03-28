Kyiv not Kiev: крупнейший аэропорт Канады начал правильно писать название Киева

28 марта, 2019, 13:23

Крупнейший аэропорт Канады Toronto Pearson International Airport изменил транслитерацию украинских городов латиницей в соответствии с национальным стандартом

Об этом сообщает МИД Украины в Twitter.

"Крупнейший аэропорт Канады Toronto Pearson использует корректное название столицы Украины Kyiv!" - говорится в сообщении.

Аэропорт имени Лестера Пирсона в Торонто - крупнейший аэропорт Канады и единственный канадский аэропорт, в который выполняется прямой перелет из Украины.

Сейчас название украинской столицы начали корректно указывать в Евросоюзе, а также аэропорты в Будапеште, Литве и в Лондоне.