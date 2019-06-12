Заместитель директора ГБР обвинила Трубу в узурпации власти

12 июня, 2019, 16:16

Заместитель директора Государственного бюро расследований Ольга Варченко обвинила директора бюро Романа Трубу в узурпации власти

Об этом Ольга Варченко написала в Facebook .

"Несмотря на судебный запрет директору ГБР единолично принимать определенные решения, в том числе кадровые и распределение обязанностей, он снова это делает. Согласия, как уже это стало традицией, от заместителей не получено. Советы советников не всегда бывают профессиональными", - отметила она.

Заместитель директора ГБР отметила, что в коллективе становится известной информация, обнародованная Трубой, что у него состоялась встреча с президентом Зеленским, который "предоставил ему определенные полномочия и дал наставления по приоритетным направлениям".

"Уверена, что Владимир Зеленский не давал полномочия Роману Трубе грубо нарушать закон, пренебрегать правами граждан и узурпировать власть. Наверное, уже какие-то новые "группы влияния" считают, что им удастся получить контроль над Бюро дестабилизировать работу, втянуть в интриги и "надуть паруса" отдельным его представителям", - отметила Варченко.