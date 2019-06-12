Заместитель директора ГБР обвинила Трубу в узурпации власти
Об этом Ольга Варченко написала в Facebook .
"Несмотря на судебный запрет директору ГБР единолично принимать определенные решения, в том числе кадровые и распределение обязанностей, он снова это делает. Согласия, как уже это стало традицией, от заместителей не получено. Советы советников не всегда бывают профессиональными", - отметила она.
Заместитель директора ГБР отметила, что в коллективе становится известной информация, обнародованная Трубой, что у него состоялась встреча с президентом Зеленским, который "предоставил ему определенные полномочия и дал наставления по приоритетным направлениям".
"Уверена, что Владимир Зеленский не давал полномочия Роману Трубе грубо нарушать закон, пренебрегать правами граждан и узурпировать власть. Наверное, уже какие-то новые "группы влияния" считают, что им удастся получить контроль над Бюро дестабилизировать работу, втянуть в интриги и "надуть паруса" отдельным его представителям", - отметила Варченко.
- Напомним, 2 ноября 2018 года директор Государственного бюро расследований Роман Труба инициировал объявление нового конкурса на 27 руководящих должностей и направил соответствующее письмо в наружной конкурсной комиссии.
- Конкурсная комиссия уничтожила полиграф-записи 27 кандидатов на руководящие должности в Государственное бюро расследований. Руководитель ГБР Роман Труба отказал конкурсной комиссии в рассмотрении вопроса о назначении этих кандидатов на должности.
- В июле Госбюро расследований объявило конкурс на более чем 40 руководящих должностей , среди которых руководители следственных отделов и заместители руководителей управлений.
- 27 ноября следователи Государственного бюро расследований уже зарегистрировали первые уголовные производства.
- 29 мая 2019 года сотрудница пресс-службы Госбюро расследований Ирина Винокурова сообщила, что директор ГБР Роман Труба уволил четырех руководителей ведомства за "несоответствие занимаемой должности".
- Глава Государственного бюро расследований Труба заявил, что последние увольнения руководителей управлений ГБР является "нормальным процессом" и не повлияют на работу ведомства .
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