За "несоответствие занимаемой должности" в ГБР освободили 4 руководителей
Об этом заявила сотрудница пресс-службы ГБР Ирина Винокурова в Facebook .
"Полетели головы в ГБР. Первая официальная волна увольнений. Помните тех 27 кандидатов, которых Роман Труба 4 месяца не назначал, а потом, все-таки назначил 23 из них? Похоже, что еще тогда" предусмотрительный "директор ГБР" чувствовал ", что не справятся эти люди с работой ... ", - написала она.
В частности, Труба уволил директора теруправления ГБР в Полтаве Владимира Тимошка, руководителя 2-го управления организации досудебных расследований Александра Тура, руководителя финансового управления Дениса Луцика, руководителя управления обеспечения деятельности Василия Титарчука.
Отмечается, что приказом Трубы все уволены из-за "несоответствия занимаемой должности".
- Напомним, 2 ноября 2018 года директор Государственного бюро расследований Роман Труба инициировал объявления нового конкурса на 27 руководящих должностей и направил соответствующее письмо в наружную конкурсную комиссию.
- Конкурсная комиссия уничтожила полиграф-записи 27 кандидатов на руководящие должности в Государственное бюро расследований. Руководитель ГБР Роман Труба отказал конкурсной комиссии в рассмотрении вопроса о назначении этих кандидатов на должности.
- В июле Госбюро расследований объявило конкурс на более чем 40 руководящих должностей , среди которых руководители следственных отделов и заместители руководителей управлений.
- 27 ноября следователи Государственного бюро расследований уже зарегистрировали первые уголовные производства.