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Espreso.tvОбществоЗа "несоответствие занимаемой должности" в ГБР освободили 4 руководителей

За "несоответствие занимаемой должности" в ГБР освободили 4 руководителей

Директор Госбюро расследований Роман Труба уволил четырех руководителей ведомства

Об этом заявила сотрудница пресс-службы ГБР Ирина Винокурова в Facebook .

"Полетели головы в ГБР. Первая официальная волна увольнений. Помните тех 27 кандидатов, которых Роман Труба 4 месяца не назначал, а потом, все-таки назначил 23 из них? Похоже, что еще тогда" предусмотрительный "директор ГБР" чувствовал ", что не справятся эти люди с работой ... ", - написала она.

В частности, Труба уволил директора теруправления ГБР в Полтаве Владимира Тимошка, руководителя 2-го управления организации досудебных расследований Александра Тура, руководителя финансового управления Дениса Луцика, руководителя управления обеспечения деятельности Василия Титарчука.

Отмечается, что приказом Трубы все уволены из-за "несоответствия занимаемой должности".

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