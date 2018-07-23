Госбюро расследований объявило конкурс на 44 руководящие должности

23 июля, 2018, 19:10

Государственное бюро расследований объявило конкурс на более 40 руководящих должностей, среди которых руководители следственных отделов и заместители руководителей управлений

Об этом сообщает пресс-служба ГБР в Facebook.

Отмечается, что прием документов продлится с 23 июля по 31 августа 2018 года включительно. Ранее, 16 июля, директор ГБР Роман Труба передал внешней комиссии квалификационные требования на 44 должности.

"Мы рассчитывали, что сами проведем конкурс на эти должности, но Верховная Рада так и не приняла изменения в закон, которые бы позволили нам это сделать. Ждать на сентябрь, пока парламент снова вернется к работе и к рассмотрению законопроекта, мы не можем", - пояснил Труба.