ГБР объявило конкурс на 27 руководящих должностей

2 ноября, 2018, 22:35

Директор Государственного бюро расследований Роман Труба инициировал объявление нового конкурса на 27 руководящих должностей и направил соответствующее письмо внешней конкурсной комиссии

Об этом в пятницу, 2 ноября, сообщила пресс-служба ГБР.

Как отмечается, новый конкурс не отразится на начале работы Бюро.

"Кадровое решение – это не определение победителя конкурса. Это назначение на должность или отказ в назначении. Назначает на должность Директора Государственного бюро расследований. В связи с уничтожением материалов полиграфа у меня отсутствуют условия для подготовки и принятия кадрового решения", – сообщил Труба.

Он напомнил, что конкурсная комиссия на своем заседании 18 июля по собственному усмотрению приняла решение об уничтожении материалов полиграфа. Остается открытым вопрос, почему комиссия так поступила, учитывая наличие публикаций негативного характера в отношении отдельных победителей конкурса, а также выводы общественных организаций.

"Также обращаю внимание, что комиссия отказалась предоставить по моему запросу копию Акта об уничтожении материалов полиграфа. Это можно объяснить тем, что комиссия понимает, что этот документ будет использован в возможных судебных заседаниях", - отметил директор ГБР.

Как отметили в ГБР, материалы полиграфа передаются для принятия кадрового решения и сохранности в структурных подразделениях Бюро, что определено "Порядком проведения психофизиологического исследования с применением полиграфа в Государственном бюро расследований", утвержденным Постановлением Кабинета министров Украины (пункт 42, 43, 45).