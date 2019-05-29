Труба прокомментировал увольнение четырех руководителей ГБР
29 мая, 2019, 16:45
Последние увольнения руководителей управлений Государственного бюро расследований являются "нормальным процессом"
Об этом заявил директор ГБР Роман Труба, сообщает пресс-служба Госбюро в Facebook
Согласно законодательству, трое руководителей подразделений центрального аппарата и руководитель одного из территориальных управлений оставляют работу в Государственном бюро расследований по окончании испытательного срока, говорится в сообщении.
"Это не кризис, не скандал, а обычная ротация в новом правоохранительном органе, который меняется, учитывает ошибки, оттачивает свой профессионализм, набирает силу", - отметил директор ГБР.
По словам Трубы, увольнение не повлияют на работу госбюро.
- Напомним, 2 ноября 2018 года директор Государственного бюро расследований Роман Труба инициировал объявление нового конкурса на 27 руководящих должностей и направил соответствующее письмо в наружной конкурсной комиссии.
- Конкурсная комиссия уничтожила полиграф-записи 27 кандидатов на руководящие должности в Государственный бюро расследований. Руководитель ГБР Роман Труба отказал конкурсной комиссии в рассмотрении вопроса о назначении этих кандидатов на должности.
- В июле Госбюро расследований объявило конкурс на более чем 40 руководящих должностей, среди которых руководители следственных отделов и заместители руководителей управлений.
- 27 ноября следователи Государственного бюро расследований уже зарегистрировали первые уголовные производства.
- 29 мая 2019 года директор Госбюро расследований Роман Труба уволил четырех руководителей ведомства за "несоответствие занимаемой должности".