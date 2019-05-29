Труба прокомментировал увольнение четырех руководителей ГБР

29 мая, 2019, 16:45

Последние увольнения руководителей управлений Государственного бюро расследований являются "нормальным процессом"

Об этом заявил директор ГБР Роман Труба, сообщает пресс-служба Госбюро в Facebook

Согласно законодательству, трое руководителей подразделений центрального аппарата и руководитель одного из территориальных управлений оставляют работу в Государственном бюро расследований по окончании испытательного срока, говорится в сообщении.

"Это не кризис, не скандал, а обычная ротация в новом правоохранительном органе, который меняется, учитывает ошибки, оттачивает свой профессионализм, набирает силу", - отметил директор ГБР.

По словам Трубы, увольнение не повлияют на работу госбюро.