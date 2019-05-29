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Espreso.tvОбществоТруба прокомментировал увольнение четырех руководителей ГБР

Труба прокомментировал увольнение четырех руководителей ГБР

Последние увольнения руководителей управлений Государственного бюро расследований являются "нормальным процессом"

Об этом заявил директор ГБР Роман Труба, сообщает пресс-служба Госбюро в Facebook 

Согласно законодательству, трое руководителей подразделений центрального аппарата и руководитель одного из территориальных управлений оставляют работу в Государственном бюро расследований по окончании испытательного срока, говорится в сообщении.

"Это не кризис, не скандал, а обычная ротация в новом правоохранительном органе, который меняется, учитывает ошибки, оттачивает свой профессионализм, набирает силу", - отметил директор ГБР.

По словам Трубы, увольнение не повлияют на работу госбюро.

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