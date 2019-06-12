В Житомирской области мужчина подстрелил из ружья 12-летнего мальчика

12 июня, 2019, 17:10

В Житомирской области полиция выясняет обстоятельства ранения местным жителем 12-летнего соседского подростка из мелкокалиберной винтовки

Об этом сообщает пресс-служба полиции Житомирщины в Facebook.

Происшествие произошло в с. Пятка Чудновского района 12 июня около 12:30, говорится в сообщении.

Установлено, что 50-летний житель, работник лесного хозяйства, на территории своего домовладения выстрелил из мелкокалиберной винтовки. Впоследствии оказалось, что он попал в соседского подростка, который находился в своем дворе.

Отмечается, что мальчика с ранением спины госпитализировали в местную больницу. Ему оказывается необходимая медицинская помощь.

Отмечается, что дома у мужчины полицейские проводят первоочередные мероприятия. Событие должным образом зарегистрировано и проинформировано Государственное бюро расследований.