В Житомирской области мужчина подстрелил из ружья 12-летнего мальчика
12 июня, 2019, 17:10
В Житомирской области полиция выясняет обстоятельства ранения местным жителем 12-летнего соседского подростка из мелкокалиберной винтовки
Об этом сообщает пресс-служба полиции Житомирщины в Facebook.
Происшествие произошло в с. Пятка Чудновского района 12 июня около 12:30, говорится в сообщении.
Установлено, что 50-летний житель, работник лесного хозяйства, на территории своего домовладения выстрелил из мелкокалиберной винтовки. Впоследствии оказалось, что он попал в соседского подростка, который находился в своем дворе.
Отмечается, что мальчика с ранением спины госпитализировали в местную больницу. Ему оказывается необходимая медицинская помощь.
Отмечается, что дома у мужчины полицейские проводят первоочередные мероприятия. Событие должным образом зарегистрировано и проинформировано Государственное бюро расследований.
- Напомним, 1 июня в Переяславе-Хмельницком Киевской области полицейские развлекались стрельбой и подстрелили 5-летнего мальчика: пуля попала в голову.
- 2 июня полицейские были задержаны, им сообщили о подозрении.
- 3 июня раненный 5-летний Кирилл Тлявов умер.
- Дело переквалифицировали на "умышленное убийство".
- Голосеевский райсуд Киева арестовал на 2 месяца сержанта Нацполиции Владимира Петровца и лейтенанта Нацполиции Ивана Приходько, подозреваемых в убийстве 5-летнего Кирилла Тлявова.
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