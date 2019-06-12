Гройсман анонсировал назначение новых губернаторов
Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман во время заседания правительства, сообщает Еспресо.TV .
"Я думаю, что в ближайшее время мы уже будем назначать новых глав администраций", - отметил Гройсман.
Он напомнил процедуру их назначения: она предполагает представление Кабинета министров за подписью премьер-министра президенту на назначение.
"Это двойная процедура. Которая говорит о том, что они двойного подчинения: правительству и президенту. Я глубоко убежден, что у нас здесь разногласий с президентом нет, чтобы поставить им задачи эффективно и качественно работать", - отметил премьер.
Гройсман подчеркнул важность выполнения ранее поставленных задач правительства временно исполняющими обязанности губернаторов.
"Действительно после выборов президента председатели ОГА слагают свои полномочия. Но я подчеркиваю: остаются заместители этих голов. Я хочу передать им привет и сказать, чтобы не расслаблялись, потому что очень быстро приведу их в тонус", - предостерег глава правительства.
По словам премьера, Кабмин ставит задачи, которые под силу реализовать.
"Я не привык ни жаловаться, ни разводить руками, а ставить реалистичные задачи", - отметил Гройсман.
Он поручил чиновникам мониторить ситуацию по каждой области.
- Напомним, 4 июня Кабмин попросил президента Владимира Зеленского уволить 13 председателей областных государственных администраций .
- 10 июня президент Украины Владимир Зеленский инициировал увольнение всех председателей областных госадминистраций . Зеленский хочет отбирать кандидатов на губернаторов через прозрачный конкурс, чтобы найти лучших менеджеров, которые хотят позитивных изменений в своих регионах.
- 11 июня президент Зеленский уволил 15 глав областных государственных администраций .
- 11 июня Администрация президента Украины обнародовала указы Зеленского о назначении исполняющих обязанности губернаторов .
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