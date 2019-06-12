Гройсман анонсировал назначение новых губернаторов

12 июня, 2019, 12:26

Премьер-министр Владимир Гройсман анонсировал назначение новых глав областных государственных администраций

Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман во время заседания правительства, сообщает Еспресо.TV .

"Я думаю, что в ближайшее время мы уже будем назначать новых глав администраций", - отметил Гройсман.

Он напомнил процедуру их назначения: она предполагает представление Кабинета министров за подписью премьер-министра президенту на назначение.

"Это двойная процедура. Которая говорит о том, что они двойного подчинения: правительству и президенту. Я глубоко убежден, что у нас здесь разногласий с президентом нет, чтобы поставить им задачи эффективно и качественно работать", - отметил премьер.

Гройсман подчеркнул важность выполнения ранее поставленных задач правительства временно исполняющими обязанности губернаторов.

"Действительно после выборов президента председатели ОГА слагают свои полномочия. Но я подчеркиваю: остаются заместители этих голов. Я хочу передать им привет и сказать, чтобы не расслаблялись, потому что очень быстро приведу их в тонус", - предостерег глава правительства.

По словам премьера, Кабмин ставит задачи, которые под силу реализовать.

"Я не привык ни жаловаться, ни разводить руками, а ставить реалистичные задачи", - отметил Гройсман.

Он поручил чиновникам мониторить ситуацию по каждой области.