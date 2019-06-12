//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоГройсман анонсировал назначение новых губернаторов

Гройсман анонсировал назначение новых губернаторов

Премьер-министр Владимир Гройсман анонсировал назначение новых глав областных государственных администраций

Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман во время заседания правительства, сообщает Еспресо.TV .

"Я думаю, что в ближайшее время мы уже будем назначать новых глав администраций", - отметил Гройсман.

Он напомнил процедуру их назначения: она предполагает представление Кабинета министров за подписью премьер-министра президенту на назначение.

"Это двойная процедура. Которая говорит о том, что они двойного подчинения: правительству и президенту. Я глубоко убежден, что у нас здесь разногласий с президентом нет, чтобы поставить им задачи эффективно и качественно работать", - отметил премьер.

Гройсман подчеркнул важность выполнения ранее поставленных задач правительства временно исполняющими обязанности губернаторов.

"Действительно после выборов президента председатели ОГА слагают свои полномочия. Но я подчеркиваю: остаются заместители этих голов. Я хочу передать им привет и сказать, чтобы не расслаблялись, потому что очень быстро приведу их в тонус", - предостерег глава правительства.

По словам премьера, Кабмин ставит задачи, которые под силу реализовать.

"Я не привык ни жаловаться, ни разводить руками, а ставить реалистичные задачи", - отметил Гройсман.

Он поручил чиновникам мониторить ситуацию по каждой области.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

12 июня, 2019 среда

больше новостей

12 июня, 2019 среда

11 июня, 2019 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать